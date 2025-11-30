scorecardresearch
 
दिल्ली में सड़क की धूल मुख्य प्रदूषक, इंस्पेक्शन में मिले 35 हाई-डस्ट स्पॉट

CAQM के फ्लाइंग स्क्वॉड ने दिल्ली की 321 सड़कों का निरीक्षण किया और पाया कि सड़क की धूल अभी भी पार्टिकुलेट प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. MCD इलाके में सबसे ज़्यादा धूल वाले हिस्से मिले. आयोग ने सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग और धूल नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के निर्देश दिए.

दिल्ली में 321 सड़कों का किया गया निरीक्षण (File Photo: ITG)
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने रविवार को कहा कि राजधानी में पार्टिकुलेट प्रदूषण की मुख्य वजह सड़क की धूल बनी हुई है. यह बात तब कही गई, जब उसके फ्लाइंग स्क्वॉड ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत दिल्ली भर में 321 सड़कों का इंस्पेक्शन किया. शनिवार को किए गए इंस्पेक्शन का मकसद यह देखना था कि सड़कों पर कितनी धूल जमी है और क्या दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) द्वारा सफाई, झाड़ू लगाने और धूल रोकने के उपाय ज़मीन पर काम कर रहे हैं.

चेक किए गए 321 हिस्सों में से, 35 में धूल का लेवल ज़्यादा दिखा. 61 में ठीक-ठाक धूल थी, 94 में कम धूल थी और 131 में कोई धूल नहीं दिखी.

CAQM ने एक बयान में कहा कि नतीजों से एक बार फिर पता चलता है कि सड़क की धूल दिल्ली के पार्टिकुलेट मैटर में एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है. खास तौर से सर्दियों के वक्त में ऐसा होता है. रेगुलर मैकेनिकल स्वीपिंग, जमा हुई धूल को समय पर हटाना, फुटपाथ का रखरखाव और पानी का छिड़काव ज़रूरी है.

'MCD को सड़क की सफाई बढ़ाने की ज़रूरत...'

MCD के पास सबसे ज़्यादा सड़कें इंस्पेक्शन के तहत थीं (182 हिस्से) और सभी 35 ज़्यादा धूल वाली जगहें उसके अधिकार क्षेत्र में पाई गईं. पचास हिस्सों में ठीक-ठाक धूल थी, 70 में कम धूल थी, और 27 में कोई धूल नहीं थी. कमीशन ने कहा कि इससे पता चलता है कि MCD को सड़क की सफाई बढ़ाने की ज़रूरत है, खासकर उन हिस्सों में जहां धूल बार-बार आती रहती है.

इसकी तुलना में, NDMC का प्रदर्शन बेहतर रहा. चेक किए गए 133 हिस्सों में से 100 पर कोई धूल नहीं दिख रही थी, 24 पर कम धूल और नौ पर ठीक-ठाक धूल दिख रही थी. NDMC की कोई भी सड़क ज़्यादा धूल वाली कैटेगरी में नहीं आई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक

CPWD ने भी ज़्यादा धूल वाले हिस्सों की कोई रिपोर्ट नहीं दी. जिन छह सड़कों की जांच की गई, उनमें से दो पर ठीक-ठाक धूल थी और चार पर कोई धूल नहीं दिख रही थी. CAQM ने कहा कि जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरों के साथ इंस्पेक्शन ड्राइव, कानूनी फ्रेमवर्क और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत उसकी कोशिशों का हिस्सा है.

कमीशन ने सभी एजेंसियों, खासकर MCD से सफाई को मज़बूत करने, मैकेनिकल स्वीपिंग शेड्यूल में सुधार करने और धूल-कंट्रोल के नियमों और उसके निर्देशों का और सख्ती से पालन करने को कहा है.

