बढ़ते प्रदूषण के बीच भारत यात्रा पर विदेशी सरकारों की चेतावनी, क्या उत्तर भारत में पर्यटन को खतरा?

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने अपने नागरिकों को उत्तरी भारत की यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. ब्रिटेन सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिल या सांस की बीमारियों वाले लोगों को ऐसी कोई भी योजना बनाने से पहले अपने डॉक्टरों से सलाह लेने की चेतावनी दी है, साथ ही भारत में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बताया गया है.

और पढ़ें

दिल्ली और आसपास के इलाकों में फैला स्मॉग पर्यटन उद्योग पर असर डाल रहा है, जो कोविड-19 महामारी के बाद अब जाकर संभलना शुरू हुआ था. पिछले तीन वर्षों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. यह संख्या 2022 में करीब 86 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर लगभग 1.92 करोड़ हो गई और 2024 में करीब 2.09 करोड़ तक पहुंच गई. इनमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक उत्तर भारत आए.

पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 और 2025 में, अधिकांश विदेशी पर्यटक दिसंबर में भारत आए, यह वह महीना है जिसमें आमतौर पर हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है. 18 दिसंबर को दिल्ली का AQI "बहुत खराब" स्थिति में था.

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पूर्वोत्तर विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में पीछे है. 2024 में, उत्तरी भारत में सबसे अधिक लगभग 7.25 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे. इसके बाद पश्चिमी और मध्य भारत में कुल 6.62 मिलियन पर्यटक आए. पूर्वी राज्य इसके बाद आए, जिन्होंने लगभग 4.01 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया, जबकि दक्षिण में सिर्फ 2.82 मिलियन पर्यटक ही आए पूर्वोत्तर देश का सबसे कम घूमा जाने वाला हिस्सा रहा, जहां केवल लगभग 0.24 मिलियन विदेशी पर्यटक पहुंचे थे. यह रुझान 2022 से लगभग ऐसा ही बना हुआ है.

Advertisement

साल 2024 में विदेशी पर्यटकों को घूमने के लिए सबसे ज्यादा कौन-सा राज्य पसंद आया, इस मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा. कुल में से यहां करीब 17.7 प्रतिशत विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिसका मुख्य कारण मुंबई की वैश्विक हवाई कनेक्टिविटी को माना जा सकता है. पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जो 2023 में 14.08 प्रतिशत थी और 2024 में बढ़कर 14.92 प्रतिशत हो गई.

उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई. इसकी हिस्सेदारी 2023 में 8.36 प्रतिशत थी, जो 2024 में बढ़कर 10.83 प्रतिशत हो गई. राजस्थान की हिस्सेदारी 8.83 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गई, जबकि दिल्ली में भी मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 9.51 प्रतिशत से 9.95 प्रतिशत पर पहुंच गई.

वहीं दूसरी ओर, गुजरात में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. जहां 2023 में गुजरात की हिस्सेदारी 14.6 प्रतिशत थी, वहीं 2024 में यह घटकर 10.86 प्रतिशत रह गई.

---- समाप्त ----