'जहां झुग्गी वहां मकान भी साबित हुआ जुमला', दिल्ली की बीजेपी सरकार पर AAP का तंज

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह ने भाजपा और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'जहां झुग्गी, वहां मकान' का वादा खोखला साबित हुआ. उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार पर दिल्ली के 300 साल पुराने मेहरम नगर और 70 साल पुराने मद्रासी कैंप को उजाड़ने का आरोप लगाया. संजय सिंह ने कहा कि भाजपा बुलडोजर को हथियार बनाकर गरीबों की बस्तियां तोड़ रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेहरम नगर और मद्रासी कैंप की जमीन अडाणी को सौंपने की साजिश रच रही है. आम आदमी पार्टी के नेता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले ही आगाह कर दिया था कि बीजेपी गरीब के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाएगी. दिल्ली के 300 साल पुराने गांव मेहरम नगर में गरीबों दलितों को उजाड़ा जा रहा है. बीजेपी भगवा 56 छुरी लेकर आपके पेट और पीठ में मारेगी और कहेगी बुरा मत मानो चाकू का रंग भगवा है.'

उन्होंने वजीरपुर और वसंत कुंज की झुग्गी बस्तियों का जिक्र करते हुए मेहरम नगर के लोगों को भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके साथ है और अंतिम सांस तक लड़ेगी. भाजपा पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि बुलडोजर उनका हथियार बन गया है. लखनऊ में 'आई लव बुलडोजर बाबा' के पोस्टर लगने का जिक्र करके उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे अपने घर बचाना चाहते हैं तो भाजपा के खिलाफ लड़ें.

संजय सिंह ने पीएम मोदी पर सीधा आरोप लगाया कि वह मेहरम नगर की जमीन उद्योग के लिए अडाणी को देना चाहते हैं. उन्होंने लोगों से एकजुट होकर सड़क से संसद तक बीजेपी के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया. AAP के राज्यसभा सांसद ने कहा, 'भाजपा के एक नेता ने बयान दिया कि तकनीक का इतना विस्तार हो गया है कि अमेरिका भगवा रंग का आईफोन बना रहा है. अगर अमेरिका भगवा रंग का चक्कू बनाता है और उस चक्कू से आप पर वार होगा, तो कहा जाएगा बुरा मत मानना यह भगवा चक्कू है.' उन्होंने लोगों से हिंदू-मुसलमान के एजेंडे में नहीं फंसने की अपील की.

