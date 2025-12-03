RPF जवान ने साथी को मारी गोली, मौके पर मौत: ड्यूटी के दौरान विवाद बना हेड कांस्टेबल की हत्या की वजह

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के दो जवानों के बीच ड्यूटी के दौरान हुए विवाद ने बुधवार तड़के एक गंभीर रूप ले लिया. कांस्टेबल केएस लादेर ने अपने ही साथी हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा पर गोली चला दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है. दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गोली चलाने तक बात पहुंच गई.

सूचना मिलते ही आरपीएफ व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आरक्षक को हिरासत में ले लिया है. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

