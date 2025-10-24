पति-पत्नी और इंस्टाग्राम... रील बनाने से नाराज था युवक, मामूली झगड़े का खौफनाक अंजाम

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां इंस्टाग्राम रील को लेकर हुए विवाद में एक महिला की जान चली गई. पुलिस का कहना है कि यहां एक महिला को रील बनाने की आदत थी, इस बात से उसका पति नाराज था. घर में झगड़ा हुआ तो पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी बरियों के ग्राम अखोराखुर्द (जवाखाड़) की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी 28 वर्षीय कुंदन राम ने अपनी पत्नी 25 वर्षीय किरन की चाकू से वार कर हत्या कर दी. इस बारे में स्थानीय ग्रामीण हिरनराम पहाड़ी कोरवा ने पुलिस चौकी बरियों में पहुंचकर मामले की सूचना दी.

हिरनराम ने बताया कि करीब 11:30 बजे कुंदन उसके घर आया और घबराते हुए कहा कि उसकी पत्नी के सीने में चाकू लग गया है. जब वह अपने साथी के साथ कुंदन के घर पहुंचा, तो किरन कमरे के अंदर बिस्तर पर मृत पड़ी थी. उसके सीने में गहरा घाव था और आसपास खून फैला हुआ था.

सूचना पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, इसी के साथ घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के बाद आरोपी कुंदन राम को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करती रहती थी, जिससे वह नाराज रहता था. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद था. इसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में कुंदन ने घर में बिजली के तार काट दिए थे. जब किरन ने बिजली तार जोड़ने की जिद की और बहस करने लगी, तब दोनों के बीच फिर विवाद बढ़ गया. कुंदन ने पुलिस को बताया कि झगड़े के दौरान उसने पत्नी को पैर से धक्का मारा, जिससे उसके हाथ में पकड़ा चाकू सीधे सीने में घुस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

