scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नितिन नबीन का BJP अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत', भूपेश बघेल ने बताया कैसे

बिहार के पांच बार के विधायक नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज किया है. बघेल ने इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया है.

Advertisement
X
भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने का किया जिक्र (Photo: PTI)
भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने का किया जिक्र (Photo: PTI)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है. नितिन नबीन ने एक दिन पहले ही दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया था. नितिन नबीन के बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है. पूर्व सीएम बघेल ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बीजेपी के फैसले पर तंज किया है.

उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया है. भूपेश बघेल ने कहा है कि यह दूसरा मौका है, जब बीजेपी की कमान 'नितिन' संभाल रहे हैं. भूपेश बघेल का इशारा नितिन नबीन से वर्षों पहले अध्यक्ष रह चुके नितिन गडकरी की ओर था. उन्होंने याद भी दिलाया कि वर्षों पहले जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. अब फिर से बीजेपी की कमान नितिन के पास है, यह कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है.

यह भी पढ़ें: BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, अमित शाह-जेपी नड्डा रहे मौजूद

सम्बंधित ख़बरें

nitin nabin amit shah
आज भाजपा के पास है रियल हाई कमांड, नेतृत्‍व आगे ला रहा है 'गली बॉयज' 
bjp appoints a 45 year old as national president
नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष  
Nitin Naveen appointed as BJP national working president
नितिन नबीन पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस? 
Top Five News Today
पढ़ें 15 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
BJP Nitin Nabeen
नितिन नबीन की क्या है खास‍ियत, जो BJP ने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानें 

भूपेश बघेल के इस बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी थे. जब तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत के अनुमान जता रहे थे, 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला और इस जीत के पीछे क्रेडिट नितिन नबीन की कुशल रणनीति और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नितिन नबीन के प्रमोशन के बाद बिहार में भी फेरबदल, संजय सरावगी बने प्रदेश अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में नितिन नबीन का प्रमोशन कर उन्हें छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी थी. नितिन नबीन के चुनाव प्रभारी रहते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ की कुल 11 में से 10 सीटें जीतने मेें सफल रही. छत्तीसगढ़ में भी नितिन नबीन सक्रिय रहे हैं और यहीं एक कठिन माने जा रहे चुनाव में बतौर सह प्रभारी, कमल खिलाकर उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमताओं का लोहा मनवाया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement