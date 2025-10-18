ट्रैक पर इयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए जा रहा था युवक, तभी आ गई ट्रेन... कटकर हुई मौत

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मोबाइल पर गाना सुनते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. यह हादसा पदमनाभपुर पुलिस थाना क्षेत्र स्थित ठगड़ा बांध रेलवे क्रॉसिंग फाटक के कुछ ही दूरी पर हुआ. मृतक की पहचान विष्णु ठाकुर (18 वर्ष), निवासी जोगी नगर, विद्युत नगर के पास, दुर्ग के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार वह रोज की तरह मजदूरी करने के लिए टिफिन लेकर घर से निकला था. रेलवे ट्रैक के किनारे चलते समय वह कानों में इयरफोन लगाए मोबाइल पर गाना सुनते पैदल काम करने जा रहा था. लेकिन बालोद दुर्ग रेलमार्ग पर एम 869 /आई नबर खम्बे के पास अंतागढ़ से रायपुर जा रही ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी , जिससे ट्रेन के चपेट में आने से कट कर मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि टक्कर लगने के बाद युवक करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया. जिससे उसका शव कई हिस्सों में बंट गया.

हमेशा सुनता था गाना

मौके से उसका टिफिन, मोबाइल चार्जर और केबल ट्रैक के पास बिखरे हुए मिले. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे प्रशासन और पुलिस को खबर दी. डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विष्णु ठाकुर हमेशा काम पर जाते समय मोबाइल से गाने सुना करता था. उसके परिवार में माता-पिता और दो बड़े भाई हैं. विष्णु सबसे छोटा था. यह हादसा पूरे परिवार पर पहाड़ जैसी त्रासदी बनकर टूटा है. पदमनाभपुर थाना पुलिस ने मामले में पंचनामा कार्रवाई पूरी कर जांच शुरू कर दी है.

इस घटना ने न केवल युवक के परिवार को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे समुदाय को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत हैं. आगे चलकर हमें इस बात की दिशा में कदम उठाने होंगे कि ऐसी घटनाएं न हों.

