Lungs Cancer Signs On Hands And Legs: खांसी से पहले हाथ-पैर देते हैं फेफड़ों के कैंसर की चेतावनी, पहचानें ये छिपे हुए लक्षण, नहीं तो हो सकती है देर

Lung Cancer Signs On Hands And Legs: जब भी फेफड़ों के कैंसर/लंग्स कैंसर का जिक्र होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि मरीज को लगातार खांसी, सीने में दर्द, आवाज बैठना या सांस फूलने जैसी समस्याएं होंगी. यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसी तरह के लक्षणों पर ध्यान देते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस बीमारी के कुछ शुरुआती संकेत ऐसे भी होते हैं जो फेफड़ों से नहीं, बल्कि शरीर के बिल्कुल अलग हिस्सों से दिखाई देने लगते हैं जैसे आपके हाथ, पैर, उंगलियां और स्किन.

जी हां, कई बार शरीर इन छोटे-छोटे संकेतों के जरिए खतरे का इशारा पहले ही देना शुरू कर देता है, जबकि खांसी, थकान या वजन कम होने जैसे आम लक्षण अभी शुरू भी नहीं हुए होते. उंगलियों का मोटा होना, नाखूनों का अजीब आकार लेना, पैर या हाथों में सूजन, स्किन का अचानक बदलना या लाल चकत्ते उभरना.. ये सभी फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये लक्षण कई अन्य साधारण बीमारियों से भी मिलते-जुलते हैं, इसलिए इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता. लेकिन अगर ये बदलाव अचानक दिखने लगें, तेजी से बढ़ें, या लंबे समय तक बने रहें, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत जरूरी है. चलिए जानते हैं कौन से होते हैं फेफड़ों के कैंसर के वो संकेत जो हाथों और पैरों में दिखाई देते हैं और चेतावनी देते हैं.



1. उंगलियों के सिरे गोल और नाखून मुड़ने लगें

फिंगर क्लबहिंग एक बहुत ही खास संकेत है जो फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जुड़ा होता है. इसमें उंगलियों के सिरे गोल, मोटे और थोड़े सूजे हुए दिखते हैं. नाखून नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं और नाखून और स्किन के बीच का एंगल चौड़ा हो जाता है. कभी-कभी उंगलियों में हल्की गर्माहट भी महसूस होती है. ये बदलाव शरीर में खून की नलियों और टिश्यू में हो रहे एब्नार्मल बदलावों की वजह से होता है और इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. कलाई और टखनों में सूजन और दर्द

अगर अचानक कलाई या टखनों में सूजन आने लगे, दर्द होने लगे या चलना मुश्किल लगने लगे तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है. इसे मेडिकल लैंग्वेज में HPOA कहा जाता है. ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों और जोड़ों के आसपास सूजन आ जाती है और ये फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी हो सकती है. इस तरह का दर्द अक्सर किसी छिपी हुई फेफड़ों की बीमारी की तरफ इशारा करता है.

3. पिंडलियों या हाथ की हड्डियों में अजीब सा दर्द

कई लोग बिना किसी खास वजह के पिंडलियों या हाथ की हड्डियों में दर्द महसूस करने लगते हैं. ये दर्द कभी हल्का, तो कभी तेज हो सकता है और कभी-कभी छूने पर भी चुभन होती है. ये हड्डियों में होने वाले बदलाव (periostitis) की वजह से होता है. एक्स-रे या बोन स्कैन में अक्सर यह बदलाव साफ दिखाई देते हैं और इससे फेफड़ों की बीमारी का पता लगाने में आसानी होती है.

4. टांग का अचानक सूज जाना या पिंडली में दर्द

अगर एक टांग अचानक सूज जाए, गर्म महसूस हो या पिंडली में तेज दर्द हो तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT हो सकता है. कैंसर, खासकर फेफड़ों का कैंसर, खून को गाढ़ा कर सकता है जिससे खून की नसों में क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है. DVT एक इमरजेंसी स्थिति है, क्योंकि खून का यह क्लॉट आगे चलकर जानलेवा भी हो सकता है.

5. जांघों और कंधों में कमजोरी

अगर आपको अचानक सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो, कुर्सी से उठना मुश्किल लगने लगे या हाथ ऊपर उठाना भारी लगे तो ये मसल्स की कमजोरी का संकेत है. इसे पैरानेोप्लास्टिक मायोसाइटिस कहा जाता है. ये कंडीशन तब होती है जब शरीर की मसल्स किसी छिपे हुए कैंसर की वजह से सूजन और कमजोरी का शिकार होने लगती हैं. ऐसे मामलों में फेफड़ों का कैंसर एक आम कारण पाया जाता है.

6. हाथों और बाहों पर लाल-नीले धब्बे या रैश

डर्माटोमायोसाइटिस भी फेफड़ों के कैंसर का एक शुरुआती संकेत हो सकता है. इसमें उंगलियों के जोड़ पर लाल या पपड़ीदार दाने निकल आते हैं, आंखों के आसपास हल्का बैंगनी रंग दिखने लगता है और धूप में एक्सपोज होने वाले हिस्सों में रैश बन जाते हैं. ये रैश कई बार कैंसर का पता लगने से पहले ही दिखाई देने लगते हैं.

7. हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन

अगर हाथ-पैर में लगातार झनझनाहट, जलन या सुन्नपन होने लगे और इसके पीछे शुगर या B-12 की कमी जैसी वजह न हो, तो ये नसों पर असर पड़ने का संकेत हो सकता है. खासकर स्मॉल-सेल लंग कैंसर में ऐसे लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं. ये शरीर की नसों पर कैंसर की वजह से होने वाले इम्यून रिएक्शन का नतीजा होता है.

