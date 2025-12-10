Lip health signs: होंठ बता देते हैं शरीर की छिपी बीमारियां, क्या आप पढ़ पा रहे हैं ये संकेत?

Lip health signs: अक्सर लोग अपने गुलाबी और मुलायम होंठ पर भी काफी ध्यान देते हैं. होठों को सही शेप में रखने के लिए भले ही मार्केट में एक से बढ़कर एक सर्जरीज और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं लेकिन अधिकतर लोग आज भी नेचुरल तरीके से अपने होठों की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं. दरअसल, होंठ भी आपकी सेहत का आइना होते हैं इसलिए हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए और उन पर दिखने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.



एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गलत लाइफस्टाइल, पानी की कमी, स्क्रीन टाइम, पोषण की कमी और अनहेल्दी आदतों का संकेत होंठों से भी मिलता है. होंठ सिर्फ एक कॉस्मेटिक फीचर नहीं, बल्कि आपके शरीर की सेहत का सीधा संकेत हैं. होंठों का रंग, बनावट, उनका ड्राई होना या आदि आपकी इंटरनेल हेल्थ का संकेत देते हैं. समय रहते यदि आप अपने लिप्स द्वारा बताए जाने वाले संकेतों को समझ लेते हैं तो अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं और बीमारियों का पता लगाया जा सकता है. आइए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो आपके होंठों से सेहत के बारे में पता चलते हैं.

और पढ़ें

होंठों का रंग नीला पड़ना

यदि आपके होंठों का रंग नॉर्मल से अधिक फीका या हल्का नीला दिखे तो यह अनीमिया, खराब ब्लड सर्कुलेशन या सांस से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. होंठ का रंग उड़ना बताता है कि शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है. PLOS ONE में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, होंठ और जीभ का पीलापन या फीकी रंगत अनीमिया का संकेत हो सकता है.

सूखे और फटे होंठ

यदि किसी के होंठ सर्दियों में फट रहे हैं तो वो कॉमन है लेकिन अगर यह समस्या हमेशा बनी रहे तो यह डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन बी, आयरन या फैटी एसिड की कमी, एक्जिमा जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है. यदि कोई पानी कम पीता है तो डाइट में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और होंठों की नमी छीन लेती है.

Advertisement

होंठों में सूजन

यदि किसी के ङोंट अचानक सूज जाएं तो खाना या एनवायरमेंट एलर्जी, बैक्टीरियल या वायरल, एंजियोएडेमा का संकेत हो सकता है. JAMA में पब्लिश स्टडी के मुताबिक, होंठों की सूजन एंजियोएडेमा का प्रमुख लक्षण है जो कभी-कभी चेहरे, गले को प्रभावित करती है जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है.

होंठों पर घाव या छाले

होंठों पर बार-बार घाव या छाले बनना हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, कैंकर सोर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कभी-कभी ओरल कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. यदि आपके घाव लगातार बने रहते हैं या उनमें बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें.

होंठ या मुंह के कोनों पर दरारें

होंठ के किनारों पर कट लगना या फटना को एंगुलर चेइलाइटिस कहा जाता है. यह अक्सर विटामिन B2, B3, B12 की कमी, आयरन की कमी, फंगल इन्फेक्शन आदि के कारण हो सकती है. इसके कारण आपको खाने-बोलने में तकलीफ पैदा कर सकती है. डाइट और पानी के सेवन से इसको सुधारा जा सकता है.

---- समाप्त ----