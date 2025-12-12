देर रात तक क्यों सोते नहीं बच्चे? डॉक्टर ने बताई बड़ी वजह, पेरेंट्स रखें खास ध्यान

Children Sleep Routine: बड़े ही नहीं बल्कि आजकल बच्चे भी रात में ठीक से सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से माता-पिता काफी परेशान रहते हैं. इस वजह से सुबह भी वो स्कूल जाने के लिए वो लेट उठते हैं और पूरे दिन वो चिड़चिड़ा रहते हैं. रात को नहीं सोना, बर्ताव में बदलाव और गुस्सा बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है. इन सबकी वजह से वो माता-पिता भी परेशान रहते हैं, खासतौर पर यह वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है. इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसका हल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. इमरान पटेल से, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और इमोशनल ग्रोथ को लेकर अहम जानकारियां अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.
डॉ. इमरान पटेल बताते हैं कि जब माता-पिता लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका व्यवहार बच्चों पर सीधा असर डालता है. बच्चे यह नहीं समझते कि पेरेंट्स क्यों तनाव में हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव, आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनकी अपनी भावनाओं में भी अस्थिरता आने लगती है.
डॉक्टर बताते हैं कि जब पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो उनका कोर्टिसोल हॉर्मोन बढ़ता है, तो उसी तरह से बच्चों का भी बढ़ जाता है. इससे उनके दिमाग में बेचैनी, गुस्सा, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इंबैलेंस आने लगता है. इसकी वजह से उनमें कई बदलाव आते हैं,वर्किंग पेरेंट्स के लिए यह स्थिति और भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उन्हें समय कम मिलता है और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी इफेक्ट होता है.
बच्चों की नींद सुधारने के लिए पेरेंट्स को कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनानी होंगी, जो धीरे-धीरे बच्चों के दिमाग को शांत करके उनकी नींद बेहतर बना देती हैं.