Gut & Liver Health: गट और लिवर को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये 5 फूड कॉम्बिनेशन, AIIMS डॉक्टर ने बताए फायदे

अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना बेहद जरूरी है. हम जो भी चीजें खाते हैं, उनका शरीर पर अलग-अलग असर पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजों को एक साथ खाने से उनसे मिलने वाले फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं? AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने गट और लिवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ फूड्स कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है.

डॉ. सेठी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि अगर आपको अक्सर पेट फूलने, थकान या शरीर भारी-भारी सा लगने की समस्या रहती है तो इसकी वजह गट और लिवर हेल्थ हो सकती है. वे आगे बताते हैं कि कुछ फूड्स को सही तरीके से एक साथ मिलाकर खाने से गट और लिवर दोनों को हेल्दी रखा जा सकता है. इसके लिए उन्होंने 5 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताए हैं जो डाइजेशन और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. आइए जानते हैं उन 5 फूड्स कॉम्बिनेशन के बारे में जो गट और लिवर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.





सेब और पीनट बटर

डॉ. सेठी के मुताबिक सेब को पीनट बटर के साथ खाने से ज्यादा फायदा मिलता है. सेब में फाइबर होता है और पीनट बटर में हेल्दी फैट होता है. ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं.

हल्दी और काली मिर्च

हल्दी को काली मिर्च के साथ खाने से उसका असर कई गुना बढ़ जाता है. काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन, हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन को शरीर में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है. इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है.

टमाटर और ऑलिव ऑयल

डॉ. सेठी कहते हैं कि टमाटर को ऑलिव ऑयल के साथ खाना चाहिए. ऑलिव ऑयल में मौजूद हेल्दी फैट्स टमाटर में पाए जाने वाले लाइकोपीन को शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं जो हार्ट और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद है.

दही और बेरीज

दही को बेरीज के साथ खाने की सलाह दी गई है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और बेरीज में पॉलीफेनॉल्स. ये दोनों मिलकर गट हेल्थ को ठीक करते हैं और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं.

पालक और नींबू का रस

पालक के साथ नींबू का रस मिलाकर खाने से शरीर को ज्यादा आयरन मिलता है. नींबू में मौजूद विटामिन सी, पालक में पाए जाने वाले आयरन को शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

