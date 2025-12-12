scorecardresearch
 
Calcium Rich Foods: 30 के बाद खोखली होती हड्डियों में जान फूंक देंगे ये 7 फूड्स, देते हैं दूध से कहीं ज्यादा कैल्शियम

Calcium Rich Foods: 30 के बाद महिलाओं में हड्डियों की बोन डेंसिटी तेजी से कम होती है और कैल्शियम की कमी बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ सुपरफूड्स हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. ये फूड्स दूध जितना या उससे ज्यादा कैल्शियम देते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम करते हैं.

कैल्शियम की कमी के कारण 30 के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. (Photo: ITG)
कैल्शियम की कमी के कारण 30 के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. (Photo: ITG)

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. बाल सफेद होने से लेकर आंखें कमजोर होने तक, लेकिन खासतौर पर जो बदलाव लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो हड्डियों का कमजोर होना होता है. दरअसल, इन सब बदलावों में हड्डियों की कमजोरी सबसे पहले महसूस होती है. महिलाओं में ये दिक्कत और जल्दी दिखती है. 30 की उम्र के बाद हड्डियों की बोन डेंसिटी धीरे-धीरे कम होने लगता है और मेनोपॉज के बाद ये और तेजी से गिरती है. इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, लगातार दर्द और हड्डियों का जल्दी टूटना जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं.

इस सबके पीछे एक बड़ी वजह है और वो है कैल्शियम की कमी. लेकिन अच्छी खबर ये है कि कैल्शियम सिर्फ दूध से ही नहीं मिलता. कुछ ऐसे सुपरफूड्स भी हैं जिन्हें रोजाना खाकर भी आप दूध जितना या उससे भी ज्यादा कैल्शियम पा सकते हैं. बता दें, 100 ग्राम दूध में लगभग 110-125mg कैल्शियम होता है. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसे फ़ूड्स की लिस्ट शेयर की है, जो खासतौर पर महिलाओं की हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकते हैं.

सरसों का साग: सर्दियां शुरू होते ही बाजार में सरसों का साग आसानी से मिलने लगता है. ये स्वाद में तो बढ़िया होता ही है, साथ ही हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार 100 ग्राम सरसों के साग में लगभग 200 mg कैल्शियम मौजूद होता है. कमजोर हड्डियों वाली महिलाओं के लिए ये सर्दियों की डाइट में शामिल करने लायक एक बेहतरीन ऑप्शन है.

रागी: रागी को कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है. महिलाओं में 30 के बाद तेजी से कैल्शियम की कमी देखी जाती है, ऐसे में रागी उनकी हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. 100 ग्राम रागी लगभग 350 mg कैल्शियम देती है. अगर आप चाहते हैं कि ये शरीर में और अच्छे से अब्सॉर्ब हो तो स्प्राउटेड या फर्मेंटेड रागी का आटा इस्तेमाल करना चाहिए.

सोयाबीन: सोयाबीन हड्डियों के लिए बेहद पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. एक कप सोयाबीन में लगभग 175 mg कैल्शियम पाया जाता है. इसे रात में भिगोकर अगली सुबह पकाकर खाने से शरीर में पोषक तत्वों का अब्सॉर्पशन बेहतर तरीके से होता है.

तिल: तिल कैल्शियम से भरपूर होता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. खासतौर पर सर्दियों में तिल खाने से शरीर को एक्स्ट्रा गर्माहट और पोषण देता है. इसे लड्डू, चटनी, सलाद या अपनी रोज की डाइट में किसी भी रूप में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

मोरिंगा और भिंडी: मोरिंगा यानी सहजन और भिंडी, दोनों ही हड्डियों की सेहत के लिए बढ़िया हैं. 100 ग्राम मोरिंगा में करीब 380 mg कैल्शियम मिलता है जबकि 100 ग्राम भिंडी लगभग 90 mg कैल्शियम देती है. ये दोनों फूड आपकी रोज की कैल्शियम जरूरत को पूरा करने में काफी मदद कर सकते हैं.

अमरंथ (राजगिरा): अमरंथ सीड्स या राजगिरा महिलाओं के लिए एक शानदार फूड है. 100 ग्राम राजगिरा में लगभग 160 mg कैल्शियम पाया जाता है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में अच्छी तरह जमा करने में मदद करता है. इसका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम कर सकता है.

