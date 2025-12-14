scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kidney Damage symptoms: किडनी खराब होने का संकेत हैं ये लक्षण, अनदेखी कर सकती है Kidney Damage

Kidney Damage symptoms: किडनी हमारे शरीर के उन अंगों में एक है जिस पर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है. इसलिए किडनी के स्वास्थ्य को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और

Advertisement
X
किडनी डैमेज के लक्षण (Photo: ITG)
किडनी डैमेज के लक्षण (Photo: ITG)

Kidney Damage symptoms: किडनी हर दिन चुपचाप बहुत सारा काम करती हैं, बिना ज्यादा परेशानी के वेस्ट को फिल्टर करती हैं और फ्लूइड को बैलेंस करती हैं. लेकिन जब उसे दिक्कत होने लगती है तो वो कई संकेतों के जरिए आपको इशारा करती है. यूरिन में बुलबुले आना, टखनों में सूजन या एनर्जी की कमी जैसे लक्षण किडनी में खराबी का संकेत देते हैं जिन्हें लोग हल्का मानकर नजरअंदाज कर देते है. 

जबकि इन लक्षणों का जल्दी पता चलने से बड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है खासकर इसलिए क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को किडनी की खराबी के संकेतों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए. डायबिटीज दुनिया भर के लोगों में किडनी के खराब होने का एक बड़ा कारण है.

यूरिन में झाग

सम्बंधित ख़बरें

hair care tips
हेयर फॉल की होगी छुट्टी! अपनाएं न्यूट्रिशनिस्ट का बताया देसी नुस्खा 
raha kapoor stylish look in glasses
चश्मे में नन्ही राहा कपूर का टशन, आलिया-रणबीर का कैजुअल लुक में दिखा स्टाइल 
overnight drink
पेट की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा! पिएं डॉ. पाल की बताई 'मैजिक' ड्रिंक 
food for healthy liver
लिवर के लिए क्या हैं 4 अच्छे और खराब फूड्स, Fatty Liver कैसे रहेगा दूर 
Kidney Health
किडनी पर पड़ेगा असर! पानी पीते समय न करें ये गलती, आचार्य बालाकृष्ण ने बताया 

अगर आपको अपने टॉयलेट में झाग दिखे जो फ्लश के बाद भी चिपका रहे तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है जो किडनी में दिक्कत का एक रेड फ्लैग है. इस कंडीशन को Proteinuria कहते हैं, जो किडनी की समस्या का एक बड़ा लक्षण है. 

किडनी प्रोटीन को फिल्टर करके शरीर में रखती है और जब वो ठीक से काम नहीं करती तो प्रोटीन यूरिन में आ जाता है लेकिन यह डिहाइड्रेशन, यूटीआई या ज्यादा प्रोटीन डाइट जैसे अन्य कारणों से भी हो सकता है इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. 

Advertisement

डायबिटीज के मरीजों को खासतौर पर इस लक्षण का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा शुगर बढ़ने पर फिल्टर को नुकसान पहुंचाता है जिससे प्रोटीन बाहर निकलता है. अगर यह कंडीशन हफ्तों तक रहे तो इसे नजरअंदाज न करें. नुकसान फैलने से पहले एक क्विक यूरिन टेस्ट से जरूर कराएं.

टखनों में सूजन

शाम तक पैरों या टखनों में सूजन मोजे या टाइट जूतों के निशान किडनी खराब होने का संकेत हैं. किडनी जब एक्स्ट्रा फ्लूइड और नमक को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है तो खून में प्रोटीन कम होने लगता है और यूरिन में बढ़ जाता है जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों (पैर, टखने, चेहरे) में सूजन (एडिमा) आ जाती है. यह स्थिति अक्सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम या क्रोनिक किडनी रोग (CKD) में होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement