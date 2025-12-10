फैक्ट-चेक: महाराष्ट्र में आग लगने के वीडियो अब बिहार में GenZ प्रोटेस्ट बताकर हो रहे हैं शेयर

धमाके और आग का एक भयानक वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के भागलपुर में अब नेपाल जैसा जेनजी आंदोलन शुरू हो गया है जिसमें भीषण आगजनी हो रही है.

दो क्लिप्स को जोड़कर बने इस वीडियो में ट्रेन की पटरियां और छोटे-छोटे घर देखे जा सकते हैं जिनमें आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा. इस पर लिखा है, "भागलपुर बिहार में नेपाल जैसी चिंगारी लग चुकी है" और "भाजपा हटाओ देश बचाओ." वीडियो के जरिये लोग बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो में इस्तेमाल की गई क्लिप्स बिहार की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की हैं. साथ ही, ये आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

सबसे पहले हमने वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया. हमें पता लगा कि वीडियो की पहली क्लिप नवंबर 2025 की एक घटना से संबंधित है जब धारावी, मुंबई के नवरंग कम्पाउंड के पास आग लग गई थी. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह माहिम रेलवे स्टेशन के पास है. उस वक्त कुछ खबरों में ऐसा अंदेशा जताया गया था कि ये आग सिलेंडर में धमाके की वजह से लगी थी.

दूसरी क्लिप के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से पता लगा कि ये बोरिवली, मुंबई की एक घटना से संबंधित है. मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार ये आग एक कबाड़ के गोदाम मे लगी थी. कबाड़ की एक दुकान से शुरू हुई ये आग आसपास की दुकानों में भी फैल गई थी.

बिहार में नेपाल की तरह हिंसक प्रदर्शन में आगजनी की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन भागलपुर के इस्माइलपुर में तीन घरों में आग लगने की एक घटना हाल ही में हुई है.

(स्टोरी- रश्मि गुप्ता)