फैक्ट-चेक: महाराष्ट्र में आग लगने के वीडियो अब बिहार में GenZ प्रोटेस्ट बताकर हो रहे हैं शेयर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ में दावा किया जा रहा है कि बिहार के भागलपुर में अब नेपाल जैसा जेन-जी आंदोलन शुरू हो गया है, जिसमें भीषण आगजनी हो रही है. आजतक की टीम ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार के भागलपुर में नेपाल की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें लोग आगजनी कर रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो महाराष्ट्र में आग लगने की दो घटनाओं की क्लिप्स को जोड़कर बनाया गया है. भागलपुर में ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है.

धमाके और आग का एक भयानक वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के भागलपुर में अब नेपाल जैसा जेनजी आंदोलन शुरू हो गया है जिसमें भीषण आगजनी हो रही है.

दो क्लिप्स को जोड़कर बने इस वीडियो में ट्रेन की पटरियां और छोटे-छोटे घर देखे जा सकते हैं जिनमें आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा. इस पर लिखा है, "भागलपुर बिहार में नेपाल जैसी चिंगारी लग चुकी है" और "भाजपा हटाओ देश बचाओ." वीडियो के जरिये लोग बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो में इस्तेमाल की गई क्लिप्स बिहार की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की हैं. साथ ही, ये आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

सबसे पहले हमने वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया. हमें पता लगा कि वीडियो की पहली क्लिप नवंबर 2025 की एक घटना से संबंधित है जब धारावी, मुंबई के नवरंग कम्पाउंड के पास आग लग गई थी. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह माहिम रेलवे स्टेशन के पास है. उस वक्त कुछ खबरों में ऐसा अंदेशा जताया गया था कि ये आग सिलेंडर में धमाके की वजह से लगी थी.

दूसरी क्लिप के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से पता लगा कि ये बोरिवली, मुंबई की एक घटना से संबंधित है. मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार ये आग एक कबाड़ के गोदाम मे लगी थी. कबाड़ की एक दुकान से शुरू हुई ये आग आसपास की दुकानों में भी फैल गई थी. 

बिहार में नेपाल की तरह हिंसक प्रदर्शन में आगजनी की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन भागलपुर के इस्माइलपुर में तीन घरों में आग लगने की एक घटना हाल ही में हुई है.

---- समाप्त ----
(स्टोरी- रश्मि गुप्ता)
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
