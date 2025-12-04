scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: हनुमान जी की आरती करते असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो AI का कमाल है

सोशल मीडिया पर AIMIM नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ओवैसी किसी मंदिर में हनुमान जी की आरती करते हुए दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का आजतक की टीम ने फैक्ट चेक किया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी मंदिर में हनुमान जी की आरती करते दिख रहे हैं.
Social media users
सच्चाई
ये कोई असली वीडियो नहीं है. इसे AI से बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर इस वक्त AIMIM नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो काफी चर्चा में है. वो इसलिए क्योंकि वीडियो में ओवैसी किसी मंदिर में हनुमान जी की आरती उतारते दिख रहे हैं. उनके साथ में पुजारी और चारों तरफ कुछ अन्य लोग भी खड़े दिख रहे हैं.

वीडियो को सही मानकर लोग लिख रहे हैं कि “जो ओवैसी से हनुमान चालीसा पढ़वा दे वो है मोदी”. इस कैप्शन के साथ वीडियो को फेसबुकइंस्टाग्राम और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये कोई असली वीडियो नहीं है. इसे AI से बनाया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

मोबाइल नंबर डालते ही निजी जानकारी बताने वाली वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ (Photo: ITG)
'मैंने कुछ गलत नहीं किया...', लाखों लोगों का डेटा पब्लिक करने वाली वेबसाइट चलाने वाले शख्स का हुआ पर्दाफाश 
fact check
फैक्ट चेक: राजस्थान में हुई पुलिस पिटाई का पुराना वीडियो यूपी का बताकर हुआ शेयर 
fact check
फैक्ट चेक: उदयपुर की झील में अमेरिकी टूरिस्ट ने की ये बेहुदी हरकत? नहीं, वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है 
फर्जी वीडियो गलत दावे के साथ वायरल
फैक्ट चेक: AI से बने वीडियो को बताया जा रहा इथियोपिया का ज्वालामुखी  
fact check
फैक्ट चेक: योगी आदित्यनाथ ने बीएन राव को नहीं कहा संविधान निर्माता, फर्जी है ये स्क्रीनशॉट 

कैसे पता की सच्चाई?

सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर मिला. हमें इसे लेकर छपी कोई खबर नहीं मिली. अगर औवेसी ने वाकई सार्वजनिक तौर पर मंदिर में आरती की होती तो इसपर खबरें जरूर छपतीं. 

इसके अलावा वीडियो में भी ऐसे कुछ क्लू हैं जिनसे समझ आता है कि ये असली नहीं है. मिसाल के तौर पर इसमें हनुमान मंदिर की जगह ‘हननुमान मीदर’ लिखा दिख रहा है. साथ ही इसमें दिख रहे लोगों के चेहरे के हावभाव भी बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं.

Advertisement

वीडियो में गूगल के AI मॉडल ‘Gemini’ का लोगो भी नजर आ रहा है. ये लोगो तभी दिखता है जब कोई वीडियो या तस्वीर Gemini से बनाई जाती है. 

Gemini चैटबॉट ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है.

इस तरह ये साबित हो जाता है कि AI वीडियो के जरिए भ्रामक दावा किया जा रहा है कि औवेसी ने हनुमान जी की आरती की.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement