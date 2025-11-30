scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: AI से बने वीडियो को बताया जा रहा इथियोपिया का ज्वालामुखी

इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़कर वायरल हो रहा सड़क पर बहते लावा वाला वीडियो असली नहीं, बल्कि AI से बनाया गया है. गूगल लेंस और Hive Moderation जांच में इसकी 99% AI जनरेटेड होने की पुष्टि हुई.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उसका लावा सड़क पर फैल रहा है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो असली नहीं बल्कि AI से बना है. 

बीते दिनों अफ्रीकी देश इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हायली गुब्बी ज्वालामुखी का फटना चर्चा में रहा. ऐसा बताया गया कि यह ज्वालामुखी लगभग 12 हजार सालों में पहली बार फटा है. बीबीसी के मुताबिक,  इसका धुआं चार किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में उठता दिखाई दिया. 23 नवंबर को फटे इस ज्वालामुखी की राख लाल सागर पार करके यमन, ओमान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंच गई.

अब सोशल मीडिया पर इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो काफी वायरल है. देखने में ऐसा लगता है कि कहीं पर ज्वालामुखी फट गया है और इसमें से निकला लावा सड़क पर फैल रहा है. 

सड़क पर कई लोग भी दिख रहे हैं. वीडियो में पीछे से किसी आदमी की आवाज भी आ रही है जो चिल्लाते हुए लोगों से पीछे हटने को बोल रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

fact check
फैक्ट चेक: योगी आदित्यनाथ ने बीएन राव को नहीं कहा संविधान निर्माता, फर्जी है ये स्क्रीनशॉट 
Fact Check
फैक्ट चेक: इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने का मंजर नहीं, ये AI से बना वीडियो है 
fact check
फैक्ट चेक: शाहरुख खान ने पीएम मोदी के सामने नहीं बताया जिहाद का ‘असली मतलब’, ये वीडियो एडिटेड है 
लोगों के हुजूम का ये वीडियो धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा का नहीं है (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: लोगों के हुजूम का ये वीडियो धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा का नहीं है 
Fact Check
फैक्ट चेक: स्टंटबाजी के चक्कर में औंधे मुंह गिरे बाइकर्स के वीडियो की ये है असल कहानी 

fact check

बताया जा रहा है कि ये लावा इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद निकला है. इस दावे के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो असली नहीं बल्कि AI से बना है. 

कैसै पता की सच्चाई?

वीडियो में सबसे बड़ा क्लू तो ये है कि लावा सड़क पर फैल रहा है लेकिन वहां खड़े लोग उस जगह से भाग नहीं रहे. वे आराम से चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो. इससे हमें वीडियो पर शक हुआ. 

Advertisement

इसके बाद वीडियो को गूगल लेंस से सर्च करने पर हमें ये ‘the.worldai’ नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर मिला. यहां इसे 23 नवंबर, 2023 को शेयर किया गया था. इस पेज के बायो में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये एक AI वीडियो बनाने वाले क्रिएटर का पेज है. ये पेज AI वीडियोज से भरा पड़ा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danil Akulov (@the.worldai)

इसके अलावा हमने वीडियो के अलग-अलग कीफ्रेम्स को AI डिटेक्शन टूल ‘Hive Moderation’ की मदद से टेस्ट किया. इस टूल ने भी वीडियो के 99 फीसदी AI से बने होने की संभावना बताई.

fact checkk

यहां ये साबित हो जाता है कि वीडियो AI का कमाल है. इसी तरह इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की घटना से जोड़कर एक और AI वीडियो काफी वायरल है. इसका खंडन करते हुए भी आजतक ने खबर छापी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement