फैक्ट चेक: हिजाब-विवाद पर संजय दत्त ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खोटी? नहीं, एडिटेड है ये वीडियो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद से जोड़कर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि संजय दत्त ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की आलोचना की है. आजतक की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
एक्टर संजय दत्त ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के हिजाब-विवाद पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई और उनसे माफी की भी मांग की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में वो अपनी मराठी फिल्म बाबा के बारे में बात कर रहे थे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष महिला सम्मान के मुद्दे पर घेर रहा है. हाल ही में सीएम नीतीश आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे खींच दिया. इसके बाद से विपक्ष उनपर हमलावर है.

इसी बीच बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में वो इसी हिजाब-विवाद को लेकर नीतीश कुमार को जमकर खरी-खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में संजय दत्त को ये कहते सुना जा सकता है - “देख नीतीश कुमार, पद बड़ा है तेरा लेकिन हरकत उससे भी बड़ी होनी चाहिए. किसी औरत की इज्जत पर हाथ उठाना, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता. जिस तरह से उस महिला के हिजाब के साथ व्यवहार किया गया, वो बहुत गलत था और इस देश की तहजीब के खिलाफ था. याद रख कुर्सी तुझे ताकत देती है लेकिन औरत की इज्जत करना इंसानियत सिखाता है. अब भी वक्त है. अपनी गलती मान और माफी मांग.”

वायरल दावा गलत निकला
इसी दावे के साथ कई लोग इस वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असली वीडियो में संजय दत्त अपनी मराठी फिल्म बाबा के बारे में बात कर रहे थे.

कैसे पता की सच्चाई?

कीवर्ड के जरिये सर्च करने पर हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें नीतीश कुमार पर संजय दत्त की किसी हालिया टिप्पणी के बारे में बताया गया हो.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका असली वीडियो संजय दत्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 8 अगस्त, 2019 को पोस्ट किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो काफी पुराना है और इसका नीतीश के हालिया हिजाब मामले से संबंधित नहीं हो सकता है.

इस वीडियो में संजय दत्त कहीं भी ऐसी कोई बात करते नहीं दिख रहे हैं जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है. इसमें वो अपनी मराठी फिल्म 'बाबा' के बारे में बात कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बतौर प्रोड्यूसर, ‘बाबा’ संजय दत्त की पहली मराठी फिल्म थी. इसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस वीडियो में कहा - “सभी को नमस्कार. बाबा पहली मराठी फिल्म है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है. मैं मीडिया को भी अच्छे रिव्यूज देने के लिए धन्यवाद करता हूं. मैं ऑडियंस को भी उनके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद करता हूं. ये फिल्म फैमिली, लव और रिलेशनशिप के बारे में है. मैं सभी से कहूंगा कि वो फिल्म देखने जाएं.”

साफ है कि इस वीडियो में संजय दत्त की आवाज से छेड़छाड़ करके वायरल वीडियो को बनाया गया है.

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
