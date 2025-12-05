फैक्ट चेक: भोपाल में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा? नहीं, ये है असल कहानी

एक आदमी को पुलिस हिरासत में लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें सादे कपड़े पहने हुए दो लोग एक शख्स पर बंदूक तानकर उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं. आसपास कई सारे पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं.

और पढ़ें

वीडियो के साथ कुछ लोग एक कहानी शेयर कर रहे हैं. कहानी के मुताबिक हिरासत में लिए गए शख्स का नाम आदिल काजमी है और वो भोपाल में बम धमाके की योजना बना रहा था. लेकिन पुलिस की चौकसी ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया.

वीडियो के साथ एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “आदिल काज़मी का क्या महजब हैं बताओ ज़रा. भोपाल में एक बड़ा धमाका करने की कथित साजिश का मामला सामने आया है. सीबीआई और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बाइक सवार युवक को हिरासत में लिया है. अधिकारी उसके डिजिटल डिवाइसज़ और संपर्कों की जांच कर रहे हैं.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. ये Tappinchukoleru नाम की एक फिल्म की शूटिंग का वीडियो है.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें भोपाल की ऐसी किसी घटना के बारे में बताया गया हो.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘Adil Motorsports’ नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला. वीडियो के साथ कैप्शन में ‘movie’ और ‘actor’ हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. इससे ऐसा लगता है कि ये किसी शूटिंग का वीडियो है.

इसी चैनल पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते और भी वीडियो कई पार्ट्स में अपलोड किए गए हैं. एक वीडियो में तो कैमरामैन को भी सीन रिकार्ड करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के कैप्शन में सईद आदिल काजमी नाम का भी जिक्र है. हमें इस नाम का एक फेसबुक पेज मिला. यहां एक फोन नंबर भी लिखा है जिसके जरिए हमारी बात आदिल काजमी से हुई.

उन्होंने हमें बताया कि ये वीडियो एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग का है. इसमें उन्होंने बतौर एक्टर काम किया था. फिल्म का नाम है - Tappinchukoleru. हमें यूट्यूब पर इस फिल्म का एक पार्ट मिला. यहां 3 मिनट 47 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखा जा सकता है. इस फिल्म का निर्देशन Rudrapatla Venugopal ने किया था.

आदिल ने हमें बताया कि उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर साइबर पुलिस में शिकायत भी की है. आदिल एक एक्टर और प्रोफेशनल बाइक स्टंटमैन हैं. वो MTV Stuntmania नाम के रियलिटी शो के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं और एक स्टंट स्कूल भी चलाते हैं.

Advertisement

साफ है, वीडियो के साथ किया जा रहा दावा कोरी बकवास है.

---- समाप्त ----