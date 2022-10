हरियाणा में बने 4 कफ सिरप को WHO ने क्यों बताया जानलेवा? भारत समेत कई देशों में बिकती है ये दवा

गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत और किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद WHO ने भारत में बनीं चार कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है. WHO ने बताया कि ये कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा हो सकतीं हैं. WHO के अलर्ट के बाद भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है.

WHO ने बताया कि ये कफ सिरप खतरनाक और जहरीली हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)