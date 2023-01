शांतिदूत माने जाते महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार देने से क्यों मना किया गया? बेहद विवादित है इसका इतिहास

महात्मा गांधी की हत्या को 75 साल हो चुके. उन्हें याद करते हुए नोबेल प्राइज कमेटी ने एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि हत्या से कुछ पहले ही गांधीजी को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था. कमेटी के मुताबिक इससे पहले भी उन्हें तीन बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया. लेकिन सवाल उठता है कि फिर उन्हें अवॉर्ड मिला क्यों नहीं! कई वजहों से नोबेल शांति पुरस्कार को दुनिया का सबसे विवादित प्राइज भी माना जाता है.

नोबेल की वेबसाइट ने गांधीजी का जिक्र करते हुए अपने-आप से ही कई सवाल किए हैं. जैसे क्या नॉर्वे की चुनाव कमेटी का दायरा इतना सीमित है कि वो गैर-यूरोपीय लोगों की आजादी की लड़ाई को भी देख नहीं सके. या वे लोग डरते हैं कि कहीं शांति पुरस्कार देने पर उनके और ब्रिटेन के संबंध खराब न हो जाएं.

Gandhi was nominated for the Nobel Peace Prize a few days before he was assassinated #OnThisDay in 1948 - putting him on the Nobel Committee's shortlist for the third time.



Read more about the missing laureate: https://t.co/Q3cniIiZG9 pic.twitter.com/Dk7O98qhYV