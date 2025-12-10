scorecardresearch
 
क्यों हुई संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा? एजेंडा आजतक में किरेन रिजिजू ने बताई वजह

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में हंगामों को सामान्य बताया और कहा कि कार्यवाही रुकनी नहीं चाहिए. उन्होंने वंदे मातरम् पर लंबी चर्चा की जरूरत को समझाया और देशभक्ति की भावना पर जोर दिया.

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एजेंडा आजतक के मंच पर दिए सवालों के जवाब
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को आजतक के खास कार्यक्रम 'एजेंडा आजतक' में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कई सवालों के जवाब भी दिए. रिजिजू ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा वहीं, उन्होंने संसद में होने वाले हंगामों पर कहा कि संसद में हंगामा होना कोई असामान्य बात नहीं है. 'अगर संसद में हंगामा नहीं होगा तो कहां होगा?' लेकिन इसके साथ यह भी जोड़ा कि हंगामे के बावजूद कार्यवाही नहीं रुकनी चाहिए और संसद ठप नहीं पड़नी चाहिए. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों कराई गई?

संसद में हंगामों पर क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री

रिजिजू के मुताबिक, संसद में हंगामा होना कोई असामान्य बात नहीं है. 'अगर संसद में हंगामा नहीं होगा तो कहां होगा?' लेकिन इसके साथ यह भी जोड़ा कि हंगामे के बावजूद कार्यवाही नहीं रुकनी चाहिए और संसद ठप नहीं पड़नी चाहिए. उन्होंने बताया कि संसद शुरू होने से पहले सभी नेताओं की बैठक होती है और आपसी सहमति से एजेंडा तय किया जाता है. रिजिजू ने नाम लिए बिना कहा कि जिन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाए, वे वे हैं जो तय सहमति से पीछे हट जाएं “अग्रीमेंट करने के बाद सदन में उससे मुकर जाने वाले नेता चुनौती पूर्ण हैं.'

वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों जरूरी?

वंदे मातरम् पर लंबी चर्चा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग देश की भावना को नहीं समझते. उन्होंने कहा, 'मैंने भी सोशल मीडिया पर एक बड़े संगीतकार की पोस्ट देखी कि वंदे मातरम् पर संसद में 10 घंटे चर्चा की जरूरत क्या है? इससे दिल्ली प्रदूषण का हल निकलता है क्या? ये लोग देश का सेंटीमेंट नहीं समझते हैं. मैं उनको दोष नहीं देता हूं. गणतंत्र दिवस परेड से भी प्रदूषण खत्म नहीं होगा तो क्या उसे छोड़ दें. हम बापूजी का जयंती छोड़ देंगे. राष्ट्रगाना भी छोड़ देंगे क्या?'
ये पूछते हैं कि वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों कराया? रिजिजू बोले कि वंदे मातरम् को 150 साल तो अभी नवंबर में हुए हैं, तो अभी ही तो चर्चा कराएंगे न. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ऐसा ही सवाल उठाया था, लोगों को देश के भाव को समझना चाहिए. जब लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं तो दुख होता है कि लोग अज्ञानता में ये सवाल करते हैं.

