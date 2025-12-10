scorecardresearch
 
'क्या विपक्ष ने 30 चुनाव वोट चोरी करके जीते?' किरेन रिजिजू ने पूछा सवाल

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के हंगामेदार सत्र और विपक्ष के रवैये पर खुलकर बात की. उन्होंने विपक्ष द्वारा बहस बाधित करने और वॉकआउट करने की निंदा की.

एजेंडा आजतक के मंच पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू
एजेंडा आजतक के मंच पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को आजतक के खास कार्यक्रम 'एजेंडा आजतक' में शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने चर्चा में चल रहे तमाम मुद्दों और संसद में चल रही बहसों पर अपनी बेबाक राय रखी. वह बुधवार को संसद के हंगामेदार सत्र से ही इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां केंद्रीय गृहमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था. ये बहस चुनाव सुधार के मुद्दे पर चल रही थी. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर कहा कि जब वह चुनाव जीतते हैं तो क्या वह भी वोट चोरी करके जीतते हैं.

तथ्यों को बिना सुने विपक्ष ने किया वॉकआउट
इस खास सत्र ‘संसद यूं ही चलेगी’* में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये, संसद की कार्यवाही, वंदे मातरम् पर बहस, नेहरू की विरासत और राहुल गांधी से जुड़ी कई पर्दे के पीछे की बातों पर खुलकर जवाब दिए. रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने लगातार दो दिन तक हंगामा किया और चर्चा को बाधित कर दिया.

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने जब 65 प्रतिशत भाषण दे दिया, तब विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, तथ्यों को सुने बिना ही वॉकआउट कर गए. रिजिजू के अनुसार, लोकतंत्र में संसद में होने वाली बहस का संदेश जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया. उन्होंने यह भी कहा कि 'कांग्रेस समेत विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह एक्सपोज हो गया है.'

रिजिजू ने चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि देश में आयोग के प्रति लोगों की श्रद्धा कायम है. उन्होंने तर्क दिया, 'आखिर उन्होंने 30 चुनाव जीते हैं, हमने 45 जीते हैं. माना कि हमने अधिक चुनाव जीते हैं, लेकिन वह भी तो कहीं-कहीं जीत ही रहे हैं. अगर हम पर वोट चोरी का आरोप है तो क्या वे भी चोरी करके ही जीतकर आए हैं?'  

संसद सिर्फ नियमों से चलेगी- रिजिजू
संसद न चलने को लेकर सवाल पर उनका जवाब था कि संसद केवल नियमों से चलेगी और किसी भी तरह की मनमानी या नियम तोड़कर कार्यवाही नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि शाह जब तथ्य रख रहे थे, तब राहुल गांधी बीच में खड़े होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जो कि एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी.

रिजिजू बोले, “अगर हम तय बहस छोड़कर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने बैठ जाएंगे, तो लोग समझेंगे कि हम भी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हैं. हम मुद्दे लेकर आते हैं, जनता हमसे अपेक्षा करती है, और ये टी-शर्ट पहनकर आते हैं, बैठते भी नहीं हैं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं. हम उनके स्तर पर नहीं जा सकते.”

राहुल गांधी से क्या हुई थी बातचीत, वायरल वीडियो पर क्या बोले रिजिजू
रिजिजू ने एक हल्का-फुल्का वाकया भी साझा किया. उन्होंने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी की पुण्यतिथि का मौका था. उसके बाद सभी लौट रहे थे. इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह उनके घर चलें और साथ में व्यायाम करें. रिजिजू ने कहा कि 'मैंने मज़ाक में बोला कि नहीं-नहीं, मुझे आपके घर जाने में डर लगता है.' फिर रिजिजू बोले कि सांसद आपस में दुश्मन नहीं होते, मिल-जुलकर संसद चलाते हैं और मौके पर एक-दूसरे की मदद भी करते हैं.
 

---- समाप्त ----
