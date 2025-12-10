scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कुर्सी बचानी हो तो बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं BJP नेता', यूपी में डिटेंशन सेंटर पर बोले अखिलेश

एजेंडा आजतक में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पहले तो सरकार घुसपैठियों का आंकड़ा दे और अगर 11 साल में घुसपैठिए आएं तो सरकार इस्तीफा दे. उन्होंने कहा कि बीजेपी हार गई है और SIR के बहाने लोगों को डराना चाहती है, जो NRC वो करा नहीं पाए वो SIR के माध्यम से करा रहे हैं. 

Advertisement
X
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार घुसपैठियों का आंकड़ा दे. (Photo: ITG/ Atul kumar yadav)
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार घुसपैठियों का आंकड़ा दे. (Photo: ITG/ Atul kumar yadav)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब कुर्सी बचाने की बात आती है तो बीजेपी बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाती है. लेकिन इस बार हमलोगों ने इसका रास्ता खोज लिया है. यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगी. 

विचारों के महामंच एजेंडा आजतक- 2025 में शामिल हुए अखिलेश यादव केंद्र की बीजेपी सरकार पर खूब बरसे. अखिलेश ने कहा कि यूपी ने पहले भी हमें परिणाम दिया है और इस बार पहले से भी अच्छा परिणाम देगा. यूपी के बारे में कहा जाता है कि जो यहां लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है. SIR की चर्चा पर अखिलेश ने कहा कि SIR का फॉर्म उन्होंने इसलिए भरा क्योंकि सरकार ने विरोध को स्वीकार नहीं किया.

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि जो मैं खबरें सुन रहा हूं उसके अनुसार बीजेपी अधिकारियों से क्या बदलाव करवाएगी ये अभी पता नहीं चल पा रहा है. अखिलेश ने कहा कि उन्हें लगता है कि 4 करोड़ लोगों को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा. अखिलेश ने कहा कि जो मैपिंग एप बना है वो लोगों को सहयोग नहीं कर रहा है. एक बात यह भी चल रही है कि मैपिंग बनाने वाले जो लोग हैं, जो कंपनी है उन्होंने बीजेपी को इलेक्टरोल बॉन्ड दिया है. जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हों बीजेपी को उसी कंपनी का मैपिंग एप हो तो स्वाभाविक है कि आम जनता को परेशानी उठानी ही पड़ेगी. इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 करोड़ लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav SP
अखिलेश यादव ने बताया, PDA में A का मतलब आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी व अच्छे अगड़े भी 
agenda aajtak 2025: jaideep ahlawat shares stories of dharmendra from sets
जयदीप के गाल पर हाथ फेरकर धर्मेंद्र ने कही ये बात... खुशी से चीख पड़े थे एक्टर 
Agenda Aajtak Ikkis
'इक्कीस' के ल‍िए एक्टर्स को क्या कुछ पड़ा सीखना? देखें फिल्म की स्टार कास्ट से खास बातचीत 
Agenda Aajtak Aamir Khan
'मुझे टेढ़ी कहानी पसंद आती है', देखें आजतक के सवालों पर आमिर खान के जवाब 
agenda aajtak 2025: agasyta nanda shares experiences of playing shaheed arun khetarpaal
21 की उम्र में अगस्त्य को ऑफर हुई थी 'इक्कीस', बताया कैसे शहीद अरुण खेत्रपाल बने 
Advertisement

अखिलेश ने कहा कि सरकार आखिर आधार को क्या नहीं मान रही है. सरकार ने इस पर इतना संसाधन खर्च किया है. इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई है और SIR के बहाने लोगों को डराना चाहती है, जो NRC वो करा नहीं पाए वो SIR के माध्यम से करा रहे हैं. 

यूपी के डिटेंशन सेंटर पर अखिलेश ने कहा कि सरकार से ये पूछा जाना चाहिए उन्होंने SIR से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बताए. अगर घुसपैठियों की बात है तो 10-11 साल में कितने घुसपैठिए आए इसका आंकड़ा सरकार दे और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए.

सपा अध्यक्ष ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए तो घुसपैठिए कब आए, क्या ये 11 साल में आए. इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा. ये कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है. क्योंकि वे जानते हैं कि अब सत्ता में रुकने वाले नहीं हैं. ये लुढ़कती हुई सरकार है. रुपया कितना लुढ़क गया. हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में लोग दिन में रात में सपना देखते हैं कि कुर्सी कैसे छीन लें. ये डिटेंशन का बहाना कुर्सी बचाने का है. जब भी कुर्सी को खतरा होता है, बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं. 

Advertisement

अखिलेश यादव ने कहा कि लेकिन उन्होंने बीजेपी के इस प्लान का रास्ता खोज लिया है. इस बार पीडीए के लोग मिलकर, सब एक साथ होकर लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं, संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement