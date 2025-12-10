'आज की रात गाना सुनकर सोते हैं बच्चे', तमन्ना भाटिया के बयान पर सिंगर ने तोड़ी चुप्पी- ये सच है

स्त्री 2 फिल्म का गाना 'आज की रात' को अगर साल का सबसे सुपरहिट गाना कहा जाए तो गलत नहीं होता. इस गाने पर जितना लोग झूमे उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई. गाने में तम्नना भाटिया ने किलर मूव्स दिखाकर सभी का दिल जीत लिया था. अब आजतक एजेंडा का हिस्सा बनीं सिंगर मधुबंती बागची, जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज दी है, ने बताया कि ये गाना उन्हें कैसे मिला. साथ उस विवाद पर भी चुप्पी तोड़ी जब तमन्ना ने कहा था कि बच्चे इसे सुनकर सोते हैं.

आज की रात गाने के पीछे की कहानी

मधुबंती ने कहा- सचिन-जिगर का ये गाना था, उनके लिए मैं 2018 से काम कर रही थी. उसी साल मैं मुंबई आई थी कोलकाता से. वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. मैं तब स्क्रैच गाती थी, बाकी सिंगर्स के लिए. जैसे डेमो देना हो किसी को किसी गाने का- वैसे ही. आज की रात के वक्त पर भी यही हुआ था. उन्होंने कॉल करके कहा कि तुम आ जाओ, एक गाना हम बना रहे हैं. पर उसी दिन मैं कहीं और गई हुई थी, तो मैंने कहा कि- आज तो मन नहीं कर रहा है सर, आज नहीं कभी और. तो उन्होंने कहा कि- मैं दोबारा नहीं पूछुंगा, पर ये गाना बहुत जरूरी है और अभी हम सब स्टूडियो में हैं. ये गाना बन रहा है. आ जाओ देख लो.

''तो पता नहीं क्या मुझे लगा फिर मैं चली गई. फिर उन्होंने मुझे पूरा ट्रैक सुनाया, वहां लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्या थे, उन्होंने मुझे गाकर सुनाया कि ऐसा हम बना रहे हैं. तो जब मैंने सुना तो हैरान रह गई. मुझे तब बिल्कुल पता नहीं था कि किस फिल्म के लिए है, कौन परफॉर्म करेगा. मैं कभी पूछती भी नहीं हूं. तो मैंने गाया, और लगा कि ये मेरे टाइप का गाना है. ये कुछ कमाल कर सकता है. और अगर आप गाना सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में कैसे ठुमरी का इस्तेमाल किया गया है. उन्हें पता था कि मुझे ठुमरी पसंद है.''

तमन्ना के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर क्या बोलीं

इसी के साथ मधुबंती ने तमन्ना भाटिया के दिए स्टेटमेंट पर भी बात की, जहां उन्होंने कहा था कि- बच्चे इस गाने को सुनकर सोते हैं. तमन्ना के इस स्टेटमेंट पर काफी विवाद हुआ था. इसकी सफाई देते हुए मधुबंती बोलीं- लेकिन ये बात सच है. मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है. मेरे दोस्त के बच्चे या रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं. वो लोग डांस करते हैं, कभी कभी वो अपने बच्चों का वीडियो बनाकर टैग करते हैं मुझे. वो बहुत अच्छा लगता है. अभी मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी, तो वहां एक छोटी-सी बच्ची इसी गाने पर मेरे आगे-पीछे गोल गोल घूम रही थी. आज की रात करके गाते हुए. तो मुझे पता है कि ये सच है. अब विवाद क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये सच है.

मधुबंती ने बताया कि तमन्ना ने जिस तरह से इस गाने पर परफॉर्म किया ये गाना सही मायने में उन्हीं का हो गया.

