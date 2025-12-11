'अगर पता चला IndiGo ने सब जानबूझकर किया है तो...', उड्डयन मंत्री की एयरलाइंस CEO को वॉर्निंग

देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं पिछले कई दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडियो एयरलाइंस के सीईओ को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर जांच में यह पता चला कि इंडिगो ने यह सब जानबूझकर किया है तो हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे.

एजेंडा आज तक 2025 के मंच पर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने IndiGo एयरलाइंस के हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि जो ये समस्या पैदा हुई इंडिगो के कुप्रबंध के कारण हुआ है. नई गाइडलाइन के तहत उन्हें जिस तरह से अपना रोस्टर तैयार करना चाहिए था, उसमें गड़बड़ी की गई, उसके चलते ही फ्लाइट्स कैंसिल हुईं और कई फ्लाइट्स देरी से चलीं.

