बिहार में 53,000+ नौकरियां देने की बात, प्रणव ने बताया राज्य को लेकर इतना आशावादी क्यों है अडानी ग्रुप

अडानी ग्रुप के एग्रो और ऑयल एंड गैस सेगमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी ने एजेंडा आजतक में भविष्य का भारत सत्र में बिहार के विकास और निवेश पर खुलकर बात की. उन्होंने बिहार के विकास और निवेश को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया. उन्होंने बिहार में पावर प्रोजेक्ट्स और 53,000 से अधिक नौकरियों के अवसरों पर जोर दिया और कहा कि मैं पर्सनली दो बार बिहार के इन्वेस्टर्स समिट में गया था.



जब उनसे बिहार के पावर प्रोजेक्ट और साढ़े 53 हजार जॉब्स की बात हुई, क्यों बिहार को लेकर ये ऑप्टिमिज्म है? आप ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में पहले कई विकास के काम होने चाहिए थे जो वहां की कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है. इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं पर्सनली दो बार बिहार के इन्वेस्टर्स समिट में गया था. और हम लोगों ने देखा कि वहां पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप तो खुद जानती हैं,क्योंकि आप ओरिजिनली बिहार की रहने वाली है. वहां के युवा बहुत ही जूनुनी हैं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है. इस लिए उन्हें देश के अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता है.

'वहां के लोग बिहार में रहना चाहते हैं'



उन्होंने आगे कहा कि हमें ये फील है कि अगर वहां पर ही अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो आपने कोविड के वक्त भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिहार वापस जा रहे थे. वो लोग बिहार में रहना चाहते हैं. और बिहार को अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है.

'हमने वहां लगाया सीमेंट प्लांट'



उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज बिहार के पास एनर्जी एक्सेस हो और सरकार भी इस बात को समझ गई है कि हमको इस सबकी जरूरत है. हमने वहां एक सीमेंट प्लांट भी लगाया है. इसके अलावा हम लोगों ने एक स्मार्ट मीटर्स का दो-तीन रोड प्रोजेक्ट भी लिए हैं. मुझे लगता है कि अब बिहार पूरी तरह से विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में बिहार बहुत बदल जाएगा.

