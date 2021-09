मुश्किल समय में शहनाज गिल को मिला पिता का सपोर्ट, बनवाया बेटी के नाम का टैटू

पॉपुलर एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया. सिद्धार्थ के निधन के बाद से उनकी करीबी दोस्त और पॉपुलर एक्ट्रेस शहनाज गिल गहरे सदमे में हैं. शहनाज सिद्धार्थ के निधन की खबर को ना तो एक्सेप्ट कर पा रही हैं और ना इस तकलीफ से बाहर आ पा रही हैं. शहनाज की फैमिली उनकी इस हालत को लेकर काफी चिंतित है.

शहनाज के लिए पिता ने बनवाया टैटू

इस मुश्किल समय में अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए शहनाज के पिता ने शहनाज के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है. सोशल मीडिया पर शहनाज के पिता संतोख सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शहनाज के पिता अपनी बेटी के लिए बनवाया गया अपना टैटू दिखा रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शहनाज के पिता ने अपने हाथ पर अपनी बेटी का नाम भी लिखवाया है. टैटू में शहनाज के नाम के नीचे गुलाब का फूल भी बना हुआ है.

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

ट्विटर पर शहनाज के फैन पेज पर एक्ट्रेस के पिता का वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "उन्होंने सच में टैटू बनवाया है. यह बहुत स्वीट है. प्लीज इसके लिए अब उन्हें जज ना करें."

He actually did a tatto✨🥺thats sweet of him❤️plz don't judge him now for this🙏🙏🙏🙏🙏 #ShehnaazGill #Shehnaazians pic.twitter.com/Tpp8DqhJZr