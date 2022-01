डिप्रेशन में नशे में बैठकर इस पॉपुलर सीरीज को देखते थे कपिल शर्मा, बोले- मैं समझा ये अंग्रेजों की बीमारी है

कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स स्पेशल I'm Not Done Yet रिलीज हो चुका है. इस कॉमेडी शो में कपिल शर्मा ने कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश की है. कपिल ने अपनी जिंदगी, करियर और परिवार के साथ-साथ डिप्रेशन में जाने के बारे में भी शो पर बात पर. शो के दौरान कपिल शर्मा ने बताया कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह डिप्रेशन में हैं.

नशे में सीरीज देखते थे कपिल

कपिल बताते हैं कि अपना शो बंद होने के बाद वह जब डिप्रेशन में थे तो कैसे अपना समय बिताते थे. कपिल शर्मा कहते हैं कि वह आधी रात को शराब पीते हुए नेटफ्लिक्स पर फेमस सीरीज Narcos देखते थे. इस दौरान उनका डॉग जंजीर भी उनके साथ होता था. कपिल कहते हैं कि वह रात को नशे में जितना एपिसोड देखते थे, सुबह तक सब भूल जाते थे. ऐसे में वह सुबह दोबारा उसी चीज को वापस देखते थे. कपिल की यह हरकतें देखकर उनका डॉग जंजीर काफी कंफ्यूज होता था.

डिप्रेशन को मानते थे अंग्रेजों की बीमारी

कपिल कहते हैं कि हमारे देश में डिप्रेशन को लेकर जागरूकता कम है. वह कहते हैं कि हम सोचते थे डिप्रेशन अंग्रेजों की बीमारी है. मुझे तो खुद पता भी नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूं. मुझे अखबार में पढ़कर समझ आया था कि जो मुझे हो रहा है उसे डिप्रेशन कहते हैं. मैंने अपने दोस्त को कहा था कि यार मैं डिप्रेशन में हूं, तो उसने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं होता, दो पेग मार सब निकल जाएगा.

इसके बाद कपिल शर्मा ने अपने लिए अच्छे थेरेपिस्ट की तलाश शुरू की थी. फिर उन्होंने अपना इलाज करवाया था. अपने नेटफ्लिक्स को भी कपिल शर्मा ने थेरेपिस्ट के साथ हुई बातचीत के जरिए पेश किया है. कपिल एक-एक करके अपनी जर्नी को बताते जा रहे हैं. उन्होंने अपने कॉमेडी करियर, पिता के लिए प्यार और विवादों पर भी बात की है. कपिल का ये नया शो काफी फनी होने के साथ इमोशनल भी है.