जब व्हीलचेयर पर बैठे Kapil Sharma की फोटोज पर शुरू हुई थी अफवाह, कॉमेडियन बोले मुझे गुस्सा आ गया था

कपिल शर्मा का शो I'm Not Done Yet नेटफ्लिक्स पर आ चुका है. इस कॉमेडी स्टैंडअप के चर्चे लंबे समय से हो रहे हैं. इस नेटफ्लिक्स स्पेशल में कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए थे. कपिल ने अपने डिप्रेशन और अपने बारे में फेक न्यूज आने पर भी जोक किया. उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें काफी गुस्सा आया था.

जब कपिल को लेकर फैली फेक न्यूज

अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले कपिल शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर बैठे देखा गया था. पैपराजी ने कपिल से पूछा था कि उन्हें क्या हुआ है हालांकि कॉमेडियन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया था. कपिल के जवाब ना देने के चलते अफवाह उड़ी थी कि उनके शो के ना चलने पर सलमान खान ने उनके हाथ-पैर तोड़ दिए है. कपिल के मुताबिक, इस खबर से वह काफी नाराज हुए थे.

कपिल शर्मा ने बताया कब पहली बार की थी कॉमेडी, पिता चाहते थे सीखें म्यूजिक

व्हीलचेयर पर क्यों थे कपिल शर्मा?

उन्होंने यह भी बताया कि उस समय वह व्हीलचेयर पर इसलिए थे क्योंकि उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते हुए चोट लग गई थी. इसके बाद वह फ्लाइट लेकर दूसरे शहर इलाज के लिए जा रहे थे. उनको पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से कपिल को चलने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए वह व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे.

छुट्टियों पर किया था शो की वापसी का फैसला

कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि कैसे वह अपने एक दोस्त के साथ एम्स्टर्डम में छुट्टियां मनाने गए थे. तब उन्हें एक ब्रिटिश महिला मिली और उस महिला से बात करने के बाद उन्होंने अपने शो को दोबारा शुरू करने और बेहतर बनाने का फैसला किया था. कपिल कहते हैं कि महिला के बैठे हुए उन्होंने बातचीत शुरू की थी. इसके बाद महिला ने उनसे उनका नाम पूछा और यूएस में रहने वाली अपनी एक इंडियन दोस्त से कंफर्म किया.

जब अंडरवर्ल्ड से डरकर कपिल शर्मा ने अंडरवियर में छिपाए रुपये

कपिल बे बताया कि मैंने महिला से पूछा कि आपने किसी से मेरे बारे में पूछा है? तो उन्होंने कहा- यूएस में मेरी एक दोस्त है. उन्होंने बताया कि हां कपिल शर्मा इंडियन कॉमेडियन है. बहुत पॉपुलर है. उसने अपना शो खराब कर लिया है. अब उसका करियर खत्म है. इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं शो को दोबारा से शुरू करूंगा और अलग अंदाज में लेकर आऊंगा. कपिल ने यह भी बताया कि छुट्टी से वापस आकर उन्होंने सबसे पहले शादी की थी.