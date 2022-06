Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin शो पर हंगामा, काकू ने सई को कहा बांझ, भड़के फैंस

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'गुम है किसी के प्यार में' आये दिन नये ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शुरुआत से ही शो में सई और विराट की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. शो की कहानी अच्छी थी, लेकिन धीरे-धीरे सीरियल में सई के किरदार के साथ नाइंसाफी की जाने लगी. बस यही चीज दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही.

फिर नाराज हुए शो के फैंस

'गुम है किसी के प्यार में' में इन दिनों सरोगेसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है. अफसोस की शो में सई, विराट के बच्चे की मां नहीं बन सकती. पर चव्हाण परिवार को अपना वंश आगे बढ़ाना है. परिवार की खुशी के लिये विराट और सई सरोगेसी के जरिये बच्चा पैदा करने के लिये मान चुके हैं. पर शायद चव्हाण फैमिली की सबसे बुजुर्ग सदस्य काकू इस बात को हजम नहीं कर पा रहीं कि सई मां नहीं बन सकती. इसलिये वो सई को भला-बुरा कहने से बाज नहीं आ रहीं.

चिरंजीवी-वेंकटेश के साथ Salman Khan की पार्टी, क्या फैंस को मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज?

विराट की फैमिली में बच्चे को लेकर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लेटेस्ट एपिसोड में काकू ने सई को बांझ तक कह डाला. सोचिये वो नेशनल टीवी पर ऐसे शब्दों को सुनकर फैंस नाराज हैं. इसलिये फैंस 'गुम है किसी के प्यार में' के मेकर्स पर भड़क उठे हैं. फैंस का आरोप है कि शो में सई के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही डाउन दिखाया जा रहा है.

Leave everything aside

Stop using words like baccha , kokh ,baap in every sentence😖 .... This is more irritating than acchi dost, zimmedari , vada jaap 😤#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/fkyebYbDzy — ✨🌙 (@Priya22222333) June 22, 2022

"Maa banke asli aurat" "Kami isme hai." "Tu kabhi maa nahin ban sakti." "Aisi aurat." "Anath." Is there no limit to the inhumane dialogues in this show? I am so glad to see my girl Sai standing her ground though. This is the Sai we all fell in love with.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin — Sharon 💫 (@Johnlock_221B_) June 22, 2022

@StarPlus wheres your office?? waha koi inn serials ko review karta hai ki nahi??

Prime slot pe Top channel pe aap ye dikhaoge?😑

Millions of people are gonna watch this shit😡



This regressive content is not acceptable 😠#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin better offair this show😑 https://t.co/2pfDHO5662 — just_a_human (@SakhiTweets) June 22, 2022

हुस्न में 'आश्रम 3' की ईशा गुप्ता से कम नहीं हैं रितेश पांडे की एक्ट्रेस Isha Gupta, फोटोज

सोशल मीडिया पर सई के हक में कई ट्वीट्स भी किये जा रहे हैं. शो के दर्शकों को लगता है कि सई इससे ज्यादा अच्छे कैरेक्टर की हकदार है. स्टार प्लस के पॉपुलर शो में सई का किरदार आयशा सिंह निभा रही हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. पहला मौका नहीं जब लोग सई के सपोर्ट में आगे आये हैं. इससे पहले भी कई बार शो सई के रोल की वजह से इंटरनेट पर ट्रेंड में आ चुका है.

देखते हैं कि फैंस के इस गुस्से का मेकर्स पर क्या असर पड़ता है.