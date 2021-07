KKK11: दिव्यांका का फाइटर प्लेन पर जबरदस्त स्टंट, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रेंड, फैंस बोले- धाकड़ गर्ल

स्टंट बेस्ड हिट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहा है. शो में सभी खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. लेकिन शो के पहले ही एपिसोड से जिस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी है, वो हैं टीवी की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया. पहले एपिसोड में मगरमच्छ के साथ खास ट्यूनिंग बनाकर सबके होश उड़ाने वाली दिव्यांका ने नए टास्क में अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर लोगों को अपना दीवाना बना दिया है.

फाइटर प्लेन पर चढ़कर दिव्यांका ने किया टास्क

शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने दिव्यांका, विशाल और सना को एक फाइटर प्लेन का टास्क दिया था. इन तीनों कंटेस्टेंट्स को हवा में ऊंचाई पर लटक रहे प्लेन पर चढ़कर 10 फ्लैग्स निकालने थे. टास्क सबसे पहले दिव्यांका ने परफॉर्म किया और अपनी शानदार स्ट्रैटेजी से टास्क को पूरा भी किया.

टास्क 'हार' कर भी जीत गईं दिव्यांका

हालांकि, दिव्यांका यह टास्क नहीं जीत पाईं, क्योंकि उन्होंने तीनों कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा समय लिया था. इस टास्क को विशाल आदित्य सिंह ने जीतकर K मेडल की रेस में अपनी जगह बनाई. लेकिन दिव्यांका ने जिस हौसले और सूझ-बूझ से टास्क परफॉर्म किया, कंटेस्टेंट्स समेत लोग भी उनके कायल हो गए.



फैंस दिव्यांका को बोल रहे धाकड़ गर्ल

दिव्यांका के फैंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दिव्यांका त्रिपाठी गूगल पर भी ट्रेंड कर रही हैं. यह हमारी दिव्यांका की पावर है. जहां भी जाती हैं दिल जीत लेती हैं."

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "दिव्यांका त्रिपाठी जीती नहीं, लेकिन दिल जरूर जीत लिए. हमारी धाकड़ गर्ल. लव यू."

जानें फैंस कैसे दिव्यांका की तारीफ कर रहे हैं-

#DivyankaTripathi's performances are tight slaps to oversmart Twitter trollers who were barking like makers are gonna support her, there's no way she can go far by her own etc etc 😭. This girl is acing each and every task like pro 🔥#KKK11 #KhatronKeKhiladi11