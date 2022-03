'डराना बंद करो, मुझे कुछ हिला नहीं सकता', लोगों के ताने सुन रहीं Divya Agarwal ने बयां किया दर्द

तीन साल साथ रहने के बाद एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. दिव्या ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैन्स को यह बुरी खबर दी थी. इस बात को सुनने के बाद एक बार को तो फैन्स को यकीन ही नहीं हुआ, फिर बाद में जब दिव्या और वरुण सुर्खियों में आए, तब जाकर फैन्स ने यकीन किया और अपनी निराशा भी जाहिर की. कहां एक ओर दोनों की शादी की बातें चल रही थी. दूसरी ओर दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आ गई. कई लोगों ने तो वरुण पर चीटिंग का भी आरोप लगाया, लेकिन दिव्या ने आगे आकर उन्हें सपोर्ट किया. दिव्या ने अपनी पोस्ट में बताया था कि दोनों ने भले ही ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन दोनों ही जीवनभर बेस्टफ्रेंड्स रहेंगे.

दिव्या ने किया ट्वीट

अब एक बार फिर दिव्या ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा शेयर की है. दिव्या का कहना है कि लोग उन्हें फोन करके कह रहे हैं कि वह जहां अभी हैं, वहां उन्हें नहीं होना चाहिए था. उन्हें कहीं और होना चाहिए था. इसके साथ ही कई लोग तो रोए तक हैं, जिसकी वजह से वह खुद पर काफी सोशल प्रेशर महसूस कर रही हैं.

दिव्या ने ट्वीट कर लिखा, "क्या आप जानते हैं किया आपको सबसे ज्यादा दर्द कौन देता है? लोग मुझे कहीं और देखना चाहते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती. वह आपको फोर्स करते हैं, डराते हैं, रोते हैं, किसी को यह नहीं पता कि घर में क्या चीजें चल रही होती हैं. किसी को पता भी क्यों होने देना है. इस सोशल प्रेशर की वजह से अगर आप समझते हैं कि मैं हिल जाऊंगी तो आप गलत हैं. कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता. मैं अपने निर्णय पर कायम रहूंगी. इसलिए ट्राय करना बंद कर दो."

You know what hurts the most ?

people want to see me somewhere and I don’t want to be there. They force, they threat, they cry.. nobody knows what happens in a house.. nobody needs to know !

This social pressure will not move me one bit ! SO STOP TRYING !