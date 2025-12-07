scorecardresearch
 
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने उठाई बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी, जीते 50 लाख रुपये

Bigg Boss 19 Finale Winner Gaurav khanna: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के होस्टिंग वाले बिग बॉस 19 को उसका विनर मिल गया. गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट को पछाड़ते हुए चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की.

गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब (Photo: sana farzeen)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड फेमस और टीवी के सबसे कॉट्रोवर्शिल रियलिटी शो बिग बॉस को 19वें सीजन का विनर मिल गया है. तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक जैसे मजबूत कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. यानी गौरव की जीत के साथ बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो गया है. शो की रनरअप भरहाना भट्ट रहीं.

बिग बॉस 19 के विनर को क्या मिला?
गौरतलब है कि पिछले साल बिग बॉस 18 का खिताब जीतने के बाद करणवीर मेहरा को शो जीतने पर 50 लाख रुपय दिए गए थे. वहीं 17वें सीजन में भी मुनव्वर फारूकी को 50 लाख रुपये ही मिले थे. वहीं इस बार गौरव खन्ना को बिग बॉस जीतने पर प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपये मिले.

गौरव खन्ना की बिग बॉस 19 की गेम
बता दें कि शो के पहले दिन से ही गौरव खन्ना ने अपनी सूझ-बूझ, शांत स्वभाव और अपनी रणनीति का उदाहरण दिया. बिग बॉस को लेकर ये सोच है कि जो चिल्लाता है , जोर-जोर से अपनी बातें रखता है वही जीतता है. लेकिन अब गौरव ने इस जीत के साथ ही सोच को बदल दिया. वो पूरे शो में किसी भी विवाद में  नहीं उलझे. पिछले महीने खासकर, वह ज्यादा खुले, अपनी राय मजबूती से रखी और टास्क में अपनी छाप छोड़ी – यह साबित करते हुए कि असरदार होने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है.

सलमान ने की फरहाना की खिंचाईं
वहीं शो की रनरअप रहीं फरहाना भट्ट की सलमान खान ने स्टेज पर खिंचाई की. सलमान विनर की घोषणा करने से पहले फरहाना से पूछते हैं कि आपको याद है गौरव ने एक बार कहा था कि ट्रॉफी मैं ले जाऊंगा और तुम फिनाले पर ताली बजाती रह जाओगी? इस पर फरहाना बोलती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है. इसी के बाद सलमान गौरव खन्ना के नाम का अनाउंसमेंट करते हैं.

टॉप-5 से पहले कौन निकला बाहर?
टॉप- 5 में सबसे पहले सिंगर अमाल मलिक बाहर हुए. उसके बाद तान्या मित्तल का एविक्शन बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने फिर एविक्शन करवाया. इसके बाद सलमान खान ने  प्रणित मोरे का एविक्शन किया.

कौन थे बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट?
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना, सिंगर अमाल मलिक, एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट्ट, स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे और इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल टॉप-5 कंटेस्टेंट में शामिल थे. इन सभी को बचे हुए बाकी 13 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ टॉप-5 में अपनी जगह पक्की की थी.

अब तक कौन-कौन बना बिग बॉस के विनर?

बिग बॉस पहला सीजन- राहुल रॉय
बिग बॉस दूसरा सीजन- आशुतोष कौशिक
बिग बॉस तीसरा सीजन- विंदू दारा सिंह
बिग बॉस चौथा सीजन- श्वेता तिवारी
बिग बॉस पांचवां सीजन- जूही परमार
बिग बॉस छठवां सीजन- उर्वशी ढोलकिया
बिग बॉस सातवां सीजन- तनिषा मुखर्जी
बिग बॉस आठवां सीजन- गौतम गुलाटी
बिग बॉस नौवां सीजन- प्रिंस नरूला
बिग बॉस दसवां सीजन- मनवीर गुर्जर
बिग बॉस 11वां सीजन- शिल्पा शिंदे
बिग बॉस 12वां सीजन- दीपिका कक्कड़
बिग बॉस 13वां सीजन- सिद्धार्थ शुक्ला
बिग बॉस 14वां सीजन- रुबीना दिलैक
बिग बॉस 15वां सीजन- तेजस्वी प्रकाश
बिग बॉस 16वां सीजन- एमसी स्टेन
बिग बॉस 17वां सीजन- मुनव्वर फारूकी
बिग बॉस 18वां सीजन- करणवीर मेहरा
बिग बॉस 19वां सीजन- गौरव खन्ना

---- समाप्त ----
