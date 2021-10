BB Weekend Ka Vaar: Salman Khan ने खोया आपा, प्रतीक सहजपाल को सरेआम दी गाली!

बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक सहजपाल काफी चर्चा में रहे थे. हालांकि अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से प्रतीक को कई बार डांट भी सुनने को मिली थी. अब प्रतीक अपना वही पुराना गेम बिग बॉस 15 में भी खेलते नजर आ रहे हैं. प्रतीक बेमतलब के पंगे ले रहे हैं. कंटेंट के लिए वे एग्रेसिव हो रहे हैं. घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं. बिग बॉस के पहले हफ्ते में प्रतीक ने जमकर हंगामा मचाया. अब वीकेंड का वार में प्रतीक की इन सभी हरकतों पर सलमान खान फैसला सुनाएंगे.

सलमान खान ने लगाई प्रतीक की क्लास

वीकेंड का वार के अभी तक जो भी प्रोमो सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि प्रतीक की जमकर क्लास लगने वाली है. प्रतीक की हरकतों पर सलमान खान इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर प्रतीक को गाली दे दी. सलमान खान ने प्रतीक की क्लास लगाते हुए कहा- ''प्रतीक तुम बेवकूफ लग रहे हो. कोई अगर ये कहता है मेरी मां और बहन बाथरूम में होती तब भी मैं यही करता गेम के लिए..वाह. मतलब गेम मां और बहन से बढ़कर है. विधि अगर चाहती तो आपकी धज्जियां उड़ा सकती थी. अगर मेरी बहन होती तो मैं आपकी....''

Cruise Drugs Case: क्यों Aryan Khan की बेल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया रिजेक्ट?



सलमान खान के गाली देने पर बवाल, फैंस ने किया बचाव

प्रोमो में सलमान खान की गाली को बीप किया गया, लेकिन जिस तरह से सलमान खान ने खुलेआम प्रतीक को गाली दी है कई यूजर्स उसकी निंदा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि मेकर्स शो की टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं. गाली देने पर सलमान खान की आलोचना की जा रही है. नेशनल टीवी पर सलमान खान को गाली देता देख लोग चौंक रहे हैं. कईयों का मानना है कि बज बनाने के लिए मेकर्स ने इस तरह का प्रोमो एडिट किया है. लोगों ने मेकर्स को भी लताड़ लगाई है. उन्हें लगता है कि मेकर्स ने टीआरपी के लिए सलमान को गाली देते हुए दिखाया है.

Such a disgusting promo cut by the makers of @BiggBoss by showcasing Salman Khan allegedly abusing #Pratiksehajpal .. Stooping so low to generate TRP and curiosity.. #BiggBoss15 pic.twitter.com/SJrWUexM7v

Salman Khan can never use such words on national TV, such derogatory promo cuts shouldn’t be tolerated by Salman in my opinion .. #BiggBoss15