Bigg Boss 15: 'राखी सावंत को मार के निकालो', Karan Kundrra-Tejasswi Prakash के रिश्ते में फूट डालने पर भड़के यूजर्स

टिकट-टू-फिनाले टास्क की संचालक राखी सावंत टॉक-ऑफ-द-टाउन बनी हुई हैं. राखी पर घरवाले ही नहीं, बल्कि फैंस भी अनफेयर होने के आरोप लगा रहे हैं. बीते दिन के टास्क में शमिता शेट्टी ने राउंड जीता था, लेकिन राखी ने अपनी दोस्त देवोलीना को जीता दिया. राखी के इस गलत फैसले की वजह से घरवाले उनके खिलाफ हो गए और लव बर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिश्ते में भी दरार आ गई.

राखी ने डाली करण-तेजस्वी के रिश्ते में फूट

राखी दोवोलीना के साथ मिलकर चीटिंग करके तेजस्वी को जीताने की कोशिश कर रही हैं. इसलिए तेजस्वी भी राखी और देवोलीना को सपोर्ट कर रही हैं. इस बात को लेकर करण और तेजस्वी आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि करण का कहना है कि अगर तेजस्वी को जीतना है तो फेयर तरीके से जीते अनफेयर होकर नहीं.

वहीं, करण की बातों से तेजस्वी को लगता है कि वो उनके शो में आगे बढ़ने से खुश नहीं है. दूसरी ओर रश्मि भी करण को तेजस्वी के खिलाफ भड़काते हुए नजर आईं. टास्क में ओपनली चीटिंग करने और करण तेजस्वी के रिश्ते में दरार डालने के लिए फैंस राखी सावंत को खरी-खोटी सुना रहे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

Urfi Javed को इस्लाम में नहीं यकीन, पढ़ रहीं भगवद गीता, बोलीं- मुस्लिम लड़के से नहीं करूंगी शादी

Bigg Boss 15, 22 Dec 2021 Written Updates: टूटने की कगार पर करण-तेजस्वी का रिश्ता, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

आइए जानते हैं यूजर्स राखी सावंत को किस तरह ट्रोल कर रहे हैं-

एक यूजर ने सलमान खान को टैग करके कहा- राखी सावंत को मार के निकालो. बायस्ड है. बिग बॉस झूठी है तुम्हारी राखी. करण हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं.

@BeingSalmanKhan Rakhi sawanth ko maar ke nikalo

Biased hai @BiggBoss liar hai tumhari Rakhi

WE FEEL YOUR PAIN KARAN #KaranIsTheBoss #KaranKundrraSquad — Khan Mannu (@KhanMannu4) December 22, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा- मैं कभी माफ नहीं करूंगा. तेजरन फैन कभी भी राखी और रश्मि को माफ नहीं करेंगे, जो उन्होंने आग लगाई है. आज रोए हैं दोनों इन लोगों की वजह से. इतनी गलतफहमियां, इतना उकसाना. मैं चाहता हूं फैमिली वीक हो, जहां इन्हें कोई समझाए. घर के अंदर तो सब फेक हैं.

I will never forgive..i mean tejran fam will nvr forgive jo rakhi rashmi ne aag lgayiiii na specially rakhi neeee.. aaj roye h na dono to in logo ki wjh se.. itni misunderstanding itni instigation kri na i want a family week jha inhe koi smjhaye ghr k andr to sb fake h #tejran — tejran updates | arya (@arya199831) December 22, 2021

यहां देखें यूजर्स का क्या कहना है-

Haa yaar Rakhi and Rashmi kabhi nahi khush rah sakenge. Unki ye halat dekhne ke baad bhi jab undono ka patch up hua Rakhi and Rashmi were so unhappy. Again instigate karna start kar diya.. Pathetic these two women are..Unka rona sunke muje rone ko man kar raha hai#TejRan — Introvert (@RishaBhattach10) December 22, 2021

Rakhi is not a deserving candidate for BigBoss finale... Karan Nishant & Umar ko to final me hona hi chahiye ... BB game ko thik karo.. aisa faltu chalta rha to audience ka interest khatam ho rha hai ab... whi faltu rakhi devoleena buchkule kya hai ye sb bakwaas... December 22, 2021