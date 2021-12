Box Office पर हॉलीवुड-साउथ की धूम, 83 मारेगी छक्का या होगी क्लीन बोल्ड?

2020 में जनवरी का महीना था जब बॉक्स ऑफिस तान्हा जी की कमाई से गुलजार हुआ था. इसके बाद कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि सिनेमाहॉल ही बंद हो गए. केसेज कम होने पर थियेर्टस खुले भी लेकिन फिल्मों को दर्शक नहीं मिले. अक्टूबर 2021 में देशभर में सिनेमाघरों में पूरी तरह से फिल्मों के रिलीज होने का सिलसिला शुरू हुआ. थियेटर्स खुलने के बाद सबसे पहले सूर्यवंशी ने दांव चला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि इसके आसपास रिलीज हुई सभी मूवीज आयाराम गयाराम साबित हुई.

83 दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर दमखम?

लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर आई सूर्यवंशी का लाइफटाइम कलेक्शन 195.40 करोड़ है. सूर्यवंशी के बाद सिल्वर स्क्रीन पर एक और बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है. सूर्यवंशी की तरह कोरोना की वजह से इसे भी रिलीज का लंबा इंतजार करना पड़ा. यहां बात हो रही है रणवीर सिंह की फिल्म 83 की. देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली इस मूवी में भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत हासिल करने के शौर्य गाथा को दिखाया जाएगा. मूवी देखने वालों ने फिल्म की जबरदस्त तारीफ की है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले से धूम मचा रही साउथ और हॉलीवुड की फिल्मों के बीच 83 अपना दमखम दिखा पाएगी भी या नहीं?

#SpiderMan biz is an EYE-OPENER during pandemic era… SUPER-STRONG, double digits on Day 6 as well… Can hit ₹ 200 cr *if* it continues the momentum… Thu 32.67 cr, Fri 20.37 cr, Sat 26.10 cr, Sun 29.23 cr, Mon 12.10 cr, Tue 10.40 cr. Total: ₹ 130.87 cr Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/aLKV7TPbbF