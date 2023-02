Bigg Boss 16: फिनाले से पहले चमकी शिव ठाकरे की किस्मत, रोहित शेट्टी ने दिया ये बड़ा ऑफर!

12 फरवरी को बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले है. एक दिन बाद बिग बॉस 16 का विनर दुनिया के सामने होगा. शो की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी, वो जल्द ही पता चल जाएगा. पर उससे पहले शिव ठाकरे के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. बिग बॉस के बाद शिव ठाकरे, रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 में नजर आ सकते हैं.

चमकी शिव ठाकरे की किस्मत

शिव ठाकरे बिग बॉस 16 के स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. शिव बिग बॉस 16 की ट्रॉफी के दावेदार भी माने जा रहे हैं. अब शिव ठाकरे शो के विनर बनते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी है. पर बिग बॉस हाउस से निकलने से पहले शिव ठाकरे को रोहित शेट्टी ने एक बड़ा ऑफर दिया है. असल में ग्रैंड फिनाले से पहले रोहित शेट्टी बिग बॉस हाउस में आकर सभी कंटेस्टेंट्स से खतरनाक टास्क कराते दिखेंगे.

रोहित शेट्टी ये टास्क सिर्फ यूंही नहीं करा रहे हैं, बल्कि उनका मकसद खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए कंटेस्टेंट चुनना भी है. बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आ चुका है. रोहित शेट्टी शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, एमसी स्टैन, प्रियंका चौधरी और शालीन भनोट को एक टास्क देते दिखते हैं. इसके बाद वो कहते हैं कि आप में से किसी एक को खतरों के खिलाड़ी में जाने का मौका मिलेगा.

BREAKING! For the first time in history the contestants will get an opportunity for KKK during Finale week. Rohit Shetty will be announcing & picking a contestant from the TOP 5 for the next season of #KhatronKeKhiladi



As per Source, Rohit choose #ArchanaGautam and #ShivThakare. pic.twitter.com/bFYvMYlemi