जब कपिल शर्मा शो देखना विराट कोहली को पड़ा महंगा, लाखों में आया बिल

देश के सबसे बड़े कॉमेडियन्स में से एक कपिल शर्मा की तो दुनिया दीवानी है. कपिल शर्मा ने अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर से फैंस को काफी इंप्रेस करते हैं. दुनियाभर के लोग उनके कॉमेडी शो को देखना पसंद करते हैं और एक्टर के प्रति अपना प्यार लुटाते हैं. आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर विराट कोहली भी कपिल शर्मा शो के बहुत बड़े फैन हैं. विराट का एक थ्रोबैक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक फनी इंसिडेंट शेयर करते नजर आ रहे हैं.

विराट का ये डिसिजन पड़ा भारी

विराट कोहली का ये वीडियो काफी पुराना लग रहा है. इसमें वे कपिल शर्मा से एक इंसिडेंट शेयर करते हुए कहते हैं कि- एक बार हमलोग एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे. मैं बोर हो रहा था मैंने सोचा कि कुछ देख लेते हैं. मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरा वाई फाई नहीं है तो मैंने इंडिया के 3 जी सेलुलर नेटवर्क पर चला दिया. 1 घंटा मैंने इंटरनेशनल रोमिंग पर कपिल शर्मा शो देख लिया. मेरे भाई का फोन आया उसने पूछा क्या कर रहा है तू? मैंने कहा यहीं लाउंज में वेट कर रहा हूं. भाई ने कहा कि ये 3 लाख रुपए का बिल कैसे आ गया. कोहली के ये बोलते ही सभी चकित हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो पर फैंस भी काफी कमेंट कर रहे हैं. फैंस जरा सा कन्फ्यूज भी नजर आ रहे हैं कि इतना ज्यादा बिल भला कैसा आ गया. एक शख्स ने लिखा- भाई तीन लाख, ये तो बहुत ज्यादा है. कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखना विराट के लिए 3 लाख का पड़ गया. एक शख्स ने लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश की और कहा कि- जिन लोगों को लग रहा है कि विराट फेंक रहा है उन्हें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रोमिंग किस बला का नाम है.

'मैं रुकेगा नहीं, अगले साल दूसरा बच्चा...', पहले बेबी के जन्म से पहले ये क्या बोल गए Bharti Singh के पति?

विराट का पुराना वीडियो हो रहा वायरल

विराट का ये वीडियो काफी पुराना है. फिलहाल कपिल शर्मा अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं. कुछ दिनों बाद ही एक्टर नेटफ्लिक्स पर अपनी स्टैंडअप कॉमेडी करते नजर आएंगे. उनके शो का नाम Kapil Sharma: I'm Not Done Yet है. वहीं विराट कोहली की बात करें तो वे मौजूदा समय में साउथ अफ्रिका टूर पर हैं और जल्द ही टूर का आखिरी मैच खेलेंगे.