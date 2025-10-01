scorecardresearch
 

Feedback

तीन ताल का 125वां एपिसोड: 4 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे तीन तालिए, बिना देर किए यहां बुक करें सीट

कॉमेडी पॉडकास्ट 'तीन ताल' का 125वां लाइव एपिसोड लखनऊ में 4 अक्टूबर को होगा. इस कार्यक्रम में कमलेश 'ताऊ', आसिफ़ 'ख़ान चा' और कुलदीप 'सरदार' दर्शकों को अपनी बेबाक चुटीली बातों और किस्सों से जमकर हंसाएंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सीट तुरंत बुक कर लें.

Advertisement
X
'तीन ताल' का 125वां लाइव एपिसोड लखनऊ में होगा (Photo: ITG)
'तीन ताल' का 125वां लाइव एपिसोड लखनऊ में होगा (Photo: ITG)

आजतक रेडियो के मशहूर कॉमेडी पॉडकास्ट तीन ताल के 125वें एपिसोड का आयोजन लखनऊ में हो रहा है. ये लाइव शो 4 अक्टूबर को गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जहां कमलेश ‘ताऊ’ आसिफ ‘ख़ान चा’ और कुलदीप ‘सरदार’ की तिकड़ी दुनियाभर के मज़ेदार विषयों पर बात करेगी.  

कार्यक्रम पिछले एक साल में बेहद मशहूर हुआ है. वीडियो में इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और ऑडियो प्लैटफॉर्म जैसे Spotify, Apple Podcasts और Aaj Tak Radio पर ये देश का नंबर वन कॉमेडी पॉडकास्ट बन गया है. 

आपके पसंदीदा तीन तालिए...

सम्बंधित ख़बरें

तीन ताल के श्रोताओं ने बनाया सबसे लंबी बतकही का रिकॉर्ड.
मेटावालो... तीन तालियों ने तुम्हारा सिस्टम हैंग कर दिया! बना दिया 63 घंटे की बतकही का रिकॉर्ड 
लहरिया लूट गाने, गुटखा थूकक चोर और बलि लेने वाला बकरा... Video में देखें 'तीन ताल' का 100वां एपिसोड 
तीन ताल: सीजन-2 का 100वां एपिसोड पुणे में होगा
तीन ताल के सीजन-2 का 100वां एपिसोड पुणे में होगा... ताऊ, खान चा और सरदार से मिलने का मौका! 
प्रतीकात्मक फोटो.
पिता दहेज में एक लाख रुपये और बाइक नहीं दे सकते... इतना सुनते ही शौहर ने दे दिया तीन तलाक  

- कमलेश किशोर सिंह (ताऊ) 
- कुलदीप मिश्रा (सरदार) 
- आसिफ़ खान (खान चा) 

ये तीनों अपनी बेबाक चुटीली बातों, दिलचस्प किस्सों और तीखे-मीठे व्यंग्य से हर विषय को बना देते हैं मनोरंजन और सोचने का शानदार मेल. 

रजिस्ट्रेशन लिंक: https://tinyurl.com/bddw5ett

तारीख: 4 अक्टूबर, 2025
समय: 3:00 बजे से 7:00 बजे तक
स्थान: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ

 ध्यान रहे- सीटें सीमित हैं! तो देर न करें और अभी रजिस्टर कर लें, क्योंकि यह मौका मिस करने लायक नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement