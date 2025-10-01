तीन ताल का 125वां एपिसोड: 4 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे तीन तालिए, बिना देर किए यहां बुक करें सीट

आजतक रेडियो के मशहूर कॉमेडी पॉडकास्ट तीन ताल के 125वें एपिसोड का आयोजन लखनऊ में हो रहा है. ये लाइव शो 4 अक्टूबर को गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जहां कमलेश ‘ताऊ’ आसिफ ‘ख़ान चा’ और कुलदीप ‘सरदार’ की तिकड़ी दुनियाभर के मज़ेदार विषयों पर बात करेगी.

कार्यक्रम पिछले एक साल में बेहद मशहूर हुआ है. वीडियो में इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है और ऑडियो प्लैटफॉर्म जैसे Spotify, Apple Podcasts और Aaj Tak Radio पर ये देश का नंबर वन कॉमेडी पॉडकास्ट बन गया है.

आपके पसंदीदा तीन तालिए...

- कमलेश किशोर सिंह (ताऊ)

- कुलदीप मिश्रा (सरदार)

- आसिफ़ खान (खान चा)

ये तीनों अपनी बेबाक चुटीली बातों, दिलचस्प किस्सों और तीखे-मीठे व्यंग्य से हर विषय को बना देते हैं मनोरंजन और सोचने का शानदार मेल.

रजिस्ट्रेशन लिंक: https://tinyurl.com/bddw5ett

तारीख: 4 अक्टूबर, 2025

समय: 3:00 बजे से 7:00 बजे तक

स्थान: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ

ध्यान रहे- सीटें सीमित हैं! तो देर न करें और अभी रजिस्टर कर लें, क्योंकि यह मौका मिस करने लायक नहीं है.

