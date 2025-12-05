scorecardresearch
 
कौन है बॉलीवुड में इन दिनों दिख रही ये रशियन एक्ट्रेस? बिना प्लान पहुंची मुंबई

एक्ट्रेस लेसन करिमोवा ने बॉलीवुड में अपनी मेहनत और जुनून से पहचान बनाई है. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. इंडियन एक्सेंट न आने के कारण उन्हें इंडियन रोल्स कम मिलते हैं, लेकिन वे कॉमेडी और चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती हैं. उनका सपना फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतना है.

बॉलीवुड में कैसा रहा लेसन करिमोवा का करियर? (Photo: Instagram @karimova.leysan)
बॉलीवुड में कैसा रहा लेसन करिमोवा का करियर? (Photo: Instagram @karimova.leysan)

बॉलीवुड में कई विदेशी हसीनाएं अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. इन्हीं में से एक रूसी हसीना Leysan Karimova भी हैं. रूस से मुंबई तक का सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं रहा था, लेकिन कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर वो कई हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. लेसन को पहली रशियन बॉलीवुड एक्ट्रेस कहा जाता है. 

कौन हैं लेसन?
लेसन ने इंडस्ट्री में काफी काम किया है. उन्होंने हाउसफुल 4, टीकू वेड्स शेरू, पिप्पा जैसी फिल्मों में काम किया है. वो कई म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी हैं. उन्होंने हिमेश रेशमिया संग गाना 'बटरफ्लाई तितलियां' किया था. लेसन थियेटर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ थियेट्रिकल आर्ट्स में पढ़ाई की. टीवी शो की बात करें तो वो हिट शो 'साथ निभाना साथिया' सीरियल में काम कर चुकी हैं. वो सीरीज स्टेट ऑफ सीज, महारानी, लाल इश्क में नजर आई हैं.

लेसर को बनना है सक्सेसफुल एक्ट्रेस
लेसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांसर भी हैं. उन्हें डांस करना पसंद है. बॉलीवुड फिल्मों में ये सब इमोशंस होते हैं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री की तरफ खिंची चली आईं. वो पर्दे पर इमोशंस दिखाना पसंद करती हैं. उन्होंने विशकन्या का रोल भी किया है. उनके लिए म्यूजिक वीडियो 'मैं परवाना' बेस्ट एक्सपीरियंस था. इस गाने में वो ईशान खट्टर संग दिखी थीं. लेसन को कॉमेडी रोल्स करने हैं. वो चैलेंजिंग कैरेक्टर करना चाहती हैं.

लेसन इंडियन एक्सेंट नहीं बोल पातीं. इसलिए उन्हें इंडियन रोल नहीं मिलते. वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने का सपना देखती हैं. फिल्मेफेयर अवॉर्ड जीतना मैनिफेस्ट करती हैं. वो रूस के छोटे से शहर से आती हैं.  इंडिया आना उनका एक्सीडेंटल प्लान था. वो एशिया में घूम रही थीं तभी उनके दोस्त ने गोवा इंवाइट किया था. इंडिया में उन्होंने फिल्म की शूटिंग होते हुए देखी और उन्हें वो एक्सपीरियंस क्लिक किया. उन्होंने एक्टिंग की क्लास लेनी शुरू की, वर्कशॉप किए. लेसन का पहला एक्टिंग रोल मराठी सीरियल में मिला था. उनके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और शाहिद कपूर हैं. 
 

