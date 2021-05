सुपरस्टार रजनीकांत ने लगवाई कोविड वैक्सीन, बेटी बोलीं- कोरोना वायरस को हराते हैं

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी थमा नहीं है. ऐसे में जहां एक तरफ देश के कई लोग वायरस से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोविड वैक्सीनेशन भी चल रहा है. तमाम जनता कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए निकली रही है. ऐसे में फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं हैं. सलमान खान, रितेश देशमुख, धर्मेंद्र के बाद अब थलाइवर रजनीकांत ने भी अपना पहला वैक्सीन शॉट ले लिया है.

रंजनीकांत ने लगवाई वैक्सीन

रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने पिता के वैक्सीन लेने की खबर सोशल मीडिया पर दी है. सौंदर्या ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह खड़ी हुई हैं और उनके पिता रजनीकांत सोफा पर बैठकर वैक्सीन लगवा रहे हैं. पिता-बेटी की इस जोड़ी ने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मास्क भी लगाया हुआ है. सौंदर्या अपने फोटो के कैप्शन में लिखती हैं- हमारे थलाइवर को उनकी वैक्सीन मिल गई है. चलिए साथ मिलकर कोरोना वायरस को हराते हैं.

Our Thalaivar gets his vaccine 👍🏻 Let us fight and win this war against Corona virus together #ThalaivarVaccinated #TogetherWeCan #MaskOn #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/P8Gyca4zdF