Allu Arjun के साथ ये बॉलीवुड स्टार लेगा पुष्पा में एंट्री! Fahadh को लेकर भी है बड़ी खबर

रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी. इस पैन इंडिया फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी. हाल ही में फिल्म के दूसरे पार्ट से जुड़ी एक और खबर आई है. फ्रेश रिपोर्ट्स की माने तो फहाद फाजिल के बाद एक और एक्टर का नाम इस फिल्म से जुड़ने जा रहा है.

इस बॉलीवुड स्टार की पुष्पा में एंट्री

वैसे तो फिल्म पुष्पा अपनी थियेट्रीकल रिलीज के एक महीने बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े. बात करें फिल्म की, स्टोरी को जानने के लिए तो फैंस बेकरार हैं ही कि सेकेंड पार्ट में क्या खास होगा. लेकिन ये जानकारी अभी तक रिवील नहीं हो पाई है. हालांकि, पुष्पा द रूल के प्लॉट को अभी तक भी सीक्रेट रखा गया है. लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि फिल्म में कौन-सी नई कास्ट होगी. खबरें है कि बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी भी इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे.

जी हां, आपने सही पढ़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो पुष्पा के मेकर्स ने मनोज बाजपेयी से एक बेहद खास रोल के लिए कॉन्टैक्ट किया है. ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल हो सकता है. मनोज बाजपेयी कितने उम्दा कलाकार माने जाते हैं ये तो सभी जानते हैं. फिर उनको अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.

#FahadhFaasil : "When Sukku sir first told me the story, #Pushpa was only in one film, after the police station scene and my part in the second half, then it became two parts.Recently when he talked to me, he said be prepared for #Pushpa3 because he had enough materials to do it" pic.twitter.com/WQCSlagcz0