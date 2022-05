Karan Johar Koffee With Karan: बर्थडे पार्टी के बाद करण जौहर को क्या हुआ? गुस्से में तोड़ा मग, क्यों लगे चिल्लाने?

25 मई को धूम-धाम से अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद करण जौहर (Karan Johar) ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है. अजीब बात है ये जो करण बर्थडे पर मस्ती करते दिख रहे थे. वही करण जौहर वीडियो में खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं. आखिर करण के साथ ऐसा क्या हुआ, जो वो इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं.

क्यों गुस्से में हैं करण?

इंस्टाग्राम पर शेयर किये वीडियो में करण फोन पर कॉफी के बारे में पूछते दिख रहे हैं. करण को कॉफी चाहिये, लेकिन उनकी फेवरेट कॉफी स्ट्राइक पर है. ये जानने के बाद करण गुस्से से लाल-पीले होने लगते हैं. पोस्ट शेयर करते हुए करण लिखते हैं, लाइफ अपडेट- मुझे नहीं पता कि मैं अपनी निरंतर (Constant), मेरी प्रिय कॉफी के बिना कितने समय तक जिंदा रह पाऊंगा! अभी भी यकीन नहीं हो रहा.

I'm so sorry you guys are seeing this side of me. But to be very honest, it's the lack of coffee that is driving me to this point. #CoffeeIsOnStrike #Ad pic.twitter.com/hBQUAPUsWa