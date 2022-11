क्रिकेट में हिट, अब एक्टर बनने की चर्चा, क्या फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी Naseem Shah?

नसीम शाह फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं. वे फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट लव के अलावा नसीम शाह अपने गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है, जिसे सुनकर नसीम शाह के फैंस का तो दिन ही बन जाएगा.

एक्टिंग में करियर बनाएंगे नसीम शाह?

खबरें हैं कि पाकिस्तान के हैंडसम हंक क्रिकेटर नसीम शाह क्रिकेट के बाद अब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं. दरअसल, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर Waqar Younis नसीम शाह की बॉलिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए उनके एक्टिंग में आने का हिंट देते दिखे, जिसके बाद से चर्चा हो रही है कि नसीम शाह एक्टिंग में अपना डेब्यू कर सकते हैं.

Waqar Younis ने हाल ही में नसीम शाह संग एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा- नजर बनाए रखें, कुछ बड़ा आने वाला है. नसीम शाह सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं.

Stay Tuned Everyone Something BIG’s coming up @iNaseemShah not only an excellent Cricketer but also a very good Actor♥️ pic.twitter.com/nqprJJe7xD November 22, 2022

लोग नसीम शाह को दे रहे क्रिकेट खेलने की सलाह

हालांकि, Waqar Younis ने नसीम शाह के एक्टिंग करियर को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी. लेकिन उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि Waqar Younis ने नसीम शाह के किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में हिंट दिया है. पोस्ट वायरल होने के बाद कई यूजर नसीम शाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने क्रिकेट पर ही ध्यान दें, एक्टिंग में आकर अपना करियर बर्बाद ना करें. एक यूजर ने लिखा- लड़के को क्रिकेट खेलने पर फोकस करने दीजिए...अभी इन ड्रामे, एक्टिंग को छोड़ दीजिए.

For God sake let the boy focus at playing cricket ..leave these dramas " acting" for now .. — Bilal Muhammad (@WindhoekBilal) November 22, 2022

एक दूसरे यूजर ने लिखा- ओह भाई क्रिकेट के लिए छोड़ दो नसीम को. नहीं कराओ एक्टिंग, इसका करियर क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग.

Ohh bhai cricket ka liye chordo naseem ko nai karao acting iss sa career kiun kharab kar rahe ho tum loog iska🤨 — Muhammad Waqas (@mwaqas0898) November 22, 2022

Oh GOD not another awful detergent powder ad 🤮 — Faiq Ali (@faiq_aIi) November 22, 2022

People trying to be in two boats can never be successful. He has to pick one. — abbas baloch (@a_h_baloch12) November 22, 2022

पाकिस्तान की आवाम तो यही चाहती है कि नसीम एक्टिंग पर नहीं, बल्कि अपने क्रिकेट पर फोकस करें. लोग नसीम शाह को ड्रामा सीरियल में एक्टिंग करते नहीं, बल्कि फील्ड पर क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं. अब नसीम शाह का एक्टिंग को लेकर क्या प्लान है ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक्टिंग में भी इतने कामयाब हो पाएंगे, जितनी इज्जत और शौहरत उन्हें क्रिकेट से मिली है. अब नसीम शाह की क्या प्लानिंग है ये भी जल्द पता चल जाएगा.