Indian Idol 13: कंटेस्टेंट को निकाला, सपोर्ट में उतरे मंत्री, मीम्स से दिया जवाब

सिंगिंग की दुनिया का हिट रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 विवादों के घेरे में है. शो को दर्शक स्क्रिप्टेड बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि फैंस को लगता है कि इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट्स को टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि TRP को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया जाता है.

इंडियन आइडल पर क्यों भड़क रहे फैंस?

दरअसल, शो में अरुणाचल प्रदेश के सिंगर-कंपोजर रीतो रीबा ऑडिशन देने आए थे. रीतो ने ऑडिशन राउंड में अपनी सुरीली आवाज और दमदार गायकी से लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली. उन्होंने अपना कंपोज किया हुआ गाना इतने शानदार तरीके से गाया, जिसे सुनकर जजेस समेत देश की जनता भी उनकी मुरीद हो गई. शो के जजेस तो रीतो का गाना सुनकर उनकी तारीफों के पुल बांधने से खुद को रोक ही नहीं पाए थे.

रीतो की परफॉर्मेंस के वीडियोज देखते दी देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. हर किसी को उम्मीद थी की रीतो तो इंडियन आइडल 13 में जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जजेस ने रीतो की गायकी को पसंद करने के बाद भी उन्हें टॉप 15 से बाहर कर दिया. इतने टैलेंटेड सिंगर को बाहर का रास्ता दिखाने पर लोग इंडियन आइडल 13 को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं और शो को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं.

मंत्री ने मीम शेयर करके इंडियन आइडल पर कसा तंज?

रीतो रीबा जैसे टैलेंटेट सिंगर को टॉप 15 का हिस्सा ना बनाने पर कई यूजर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. अब इस लिस्ट में नागालैंड के मंत्री भी जुड़ गए हैं. Temjen Imna Along ने शार्ट टैंक इंडिया का एक मीम शेयर करके इंडियन आइडल शो पर निशाना साधा है. मीम में लिखा है- ओह, हम भी बना लेंगे.

Temjen Imna Along ने अपनी एक पोस्ट के जरिए रीतो रीबा को सपोर्ट भी किया है. उन्होंने रीतो रीबा के ऑडिशन का वीडियो क्लिप शेयर करके नॉर्थ ईस्ट के टैलेंटेड सिंगर की तारीफ की है. मंत्री की इस पोस्ट पर कई यूजर्स रीतो रीबा की गायकी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें टॉप 15 का हिस्सा ना बनाने पर इंडियन आइडल 13 पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

एक यूजर ने रीतो रीबा को शो से बाहर करने पर अपना गुस्सा जाहिर किया. यूजर ने लिखा- इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट रीतो को रिजेक्ट किया है. वो पहले वाला इंडियन आइडल अब नहीं रहा सर. ये एक कंट्रोल्ड शो है. एक जैसे जज हर बार लेते हैं सर. यूजर ने शो को स्क्रिप्टेड भी बताया है.

नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक की लड़ाई के बीच भी वायरल हुए मीम्स

वहीं, दूसरी ओर मैंने पायल है छनकाई गाने का रीमिक्स वर्जन बनाने पर नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक के बीच कोल्ड वॉर चल रही है. मैंने पायल है छनकाई गाने का रीमिक्स बनाने से फाल्गुनी पाठक नेहा कक्कड़ से नाराज हो गई हैं और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रही हैं. नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक की लड़ाई पर कई लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं. यूजर्स सिंगर्स की लड़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं.

इस मीम में दिखाया गया है कि मैंने पायल है छनकाई गाने का रीमिक्स वर्जन सुनकर म्यूजिक लवर्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं. मीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को शेयर करके ये दिखान की कोशिश की गई है कि गाने मैंने पायल है छनकाई गाने का रीमिक्स सुनकर म्यूजिक लवर्स किस तरह शॉक्ड हो गए हैं.

यहां देखें कुछ और मजेदार मीम्स-

