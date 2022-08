JK Rowling Death Threat: 'अगला नंबर तुम्हारा', Salman Rushdie का सपोर्ट करने पर हैरी पॉटर की लेखिका को धमकी

JK Rowling Death Threat: लेखक सलमान रुश्दी पर हुए चाकू से हमले के बाद कई लोग इस घटना कि निंदा कर रहे हैं. हैरी पॉटर (Harry Potter) की लेखिका जेके राउलिंग (JK Rowling) ने भी सलमान रुशदी पर हुए हमले की एक ट्वीट के जरिए निंदा की. सलमान रुश्दी का समर्थन करने पर अब उन्हें अपने ट्वीट के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है.

जेके राउलिंग को मिली धमकी

जेके राउलिंग 57 वर्ष की हैं. राउलिंग ने ट्विटर पर एक यूजर के धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं. दरअसल, राउलिंग ने सलमान रुश्दी पर हमले के बाद ट्विटर पर लिखा था कि इस तरह की घटना से वह काफी दुखी हैं. उन्होंने सलमान रुशदी रुश्दी के समर्थन में एक ट्वीट किया था. उनके इस ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने लिखा, "चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा है."

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?



"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence...



"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism..." pic.twitter.com/BzM6WopzHa