2 बार जीती कैंसर से जंग, स्ट्रोक ने फिर बिगाड़ी हालत, वेंटिलेटर पर है ये एक्ट्रेस

Aindrila Sharma on Ventilator: भारी मन से बताना पड़ रहा है कि फेमस एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा (Aindrila Sharma) की हालत नाजुक है. वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं. एंड्रिला शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है.

वेंटिलेटर पर हैं एक्ट्रेस

आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रिला शर्मा 2 बार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीत चुकी हैं. अब अचानक से उनकी हालत एक बार फिर बिगड़ गई. TOI को हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया है कि एंड्रिला को स्ट्रोक आया है, उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स जमा हो गए हैं. एक्ट्रेस इस समय वेंटिलेटर पर हैं. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. वे हावड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

शॉकिंग बात ये है कि एक्ट्रेस अभी अपने मिड 20s में हैं. एंड्रिला शर्मा की तबीयत बिगड़ने की खबर बीते दिन सामने आई. एक्ट्रेस की हालत के बारे में जानकर उनके तमाम चाहने वाले परेशान हैं और एक्ट्रेस के जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआएं मांग रहे हैं.

दो बार कैंसर से जंग लड़ चुकी हैं एक्ट्रेस

एंड्रिला शर्मा ने दूसरी बार कैंसर से जंग जीतने के बाद एक्टिंग में अपना कमबैक किया था. इससे पहले एक्ट्रेस की क्रिटिकल सर्जरी भी हो चुकी है. वे कीमोथेरेपी के सेशन भी ले चुकी हैं. कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कैंसर फ्री डिकलेयर कर दिया था. लेकिन एक्ट्रेस की अचानक फिर से तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उनका पूरा परिवार काफी दुखी है.

एंड्रिला शर्मा ने हाल ही में दो ओटीटी प्रोजेक्ट्स किए हैं. एंड्रिला शर्मा ने अपना एक्टिंग डेब्यू टीवी शो Jhumur से किया था. इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर शोज किए. एंड्रिला शर्मा Jibon Jyoti', 'Jiyon Kathi' में लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दे चुकी हैं. हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि एंड्रिला शर्मा जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवार के बीच आ जाएं.

Get Well Soon Aindrila Sharma!