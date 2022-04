Monalisa का बीमार मां के नाम इमोशनल पोस्ट, लिखा- हम रोए, हमने दुआएं की...

एक्ट्रेस मोनालिसा की हैप्पी और बबली पर्सनैलिटी ने कई दफा आपका दिल जीता होगा. पर क्या आप जानते हैं इस खुशनुमा चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा है. जी हां, आपने सही सुना. एक्ट्रेस की मिलियन डॉलर स्माइल के पीछे का दर्द अब सामने आ चुका है. मोनालिसा की मां काफी समय से बीमार चल रही हैं. अपनी मां की चिंता में मोनालिसा ने एक पोस्ट शेयर किया है.

मोनालिसा ने बयां किया अपना दर्द

मोनालिसा ने इसे हैप्पी पोस्ट करार देते हुए मां के लिए दिल छू लेने वाली बात लिखी है. वे लिखती हैं- 19.04.2022 ठीक 1 साल के बाद मैं अपनी मां को ऐसे बाहर लेकर गई. मैं बता नहीं सकती मैंने कैसा महसूस किया. पिछला 1 साल उनके लिए काफी मुश्किल साल रहा. उन्होंने बार बार बस अस्पताल के चक्कर ही काटे. फिर कुछ दिनों के लिए घर लौटीं.

क्या सैफ के बेटे Ibrahim Ali Khan को डेट कर रही हैं Palak Tiwari? चेहरा छिपाने का बताया सच

''इन बीते महीनों में कोलकाता की मेरी विजिट मेंटली और फिजिकली मुश्किल रही. हम रोए, हमने दुआएं की, हमें भरोसा था अपने डॉक्टर्स पर. मैं उनका शब्दों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकती. मां आप एक फाइटर हो, आप अभी भी फाइट कर रही हो. आप स्ट्रॉन्ग हो. बचपन से आप हर मोमेंट पर हमें ऐसे ही हिम्मत देते आए हो. ये समय भी बीत जाएगा. आप जल्दी ठीक हो जाओगे मां.''

KGF 2 Box Office Collection Day 6: 'फायर' है यश की KGF 2, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, 250cr कमाने की ओर

मोनालिसा ने अपनी पोस्ट में बताया कि आखिरी तस्वीर पिछले साल 19.04.2021 को क्लिक की गई थी. जब मोनालिसा की मां उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आई थीं. मोनालिसा की इन फोटोज पर कमेंट कर फैंस ने उनके मां के जल्द ठीक होने की दुआ की है. लोग मोनालिसा और उनकी मां को हिम्मत दे रहे हैं. मोनालिसा पर उनके चाहने वालों ने प्यार भी लुटाया है. उनकी मां के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजी हैं.

मोनालिसा का पोस्ट देखने के बाद हम तो यही कहेंगे Get well soon aunty.