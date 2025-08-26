'भाई साहब को कौन समझाए...', अमाल की 'बिग बॉस' में एंट्री, अरमान ने किया रिएक्ट

टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है. एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से 16 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं. जिसमें एक नाम सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का भी हैं. अब बिग बॉस में शामिल होने के उनके फैसले को लेकर उनके भाई अरमान मलिक का रिएक्शन आया है. इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि क्या वो उनके भाई के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं या नहीं? अरमान ने ट्विटर यानी X पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन शेयर किया.

अमाल पर क्या बोले भाई अरमान?

दरअसल एक यूजर ने अरमान मलिक के X अकाउंट पर पूछा कि अमाल के बिग बॉस में शामिल होने पर उनका क्या रिएक्शन था? इस पर अरमान ने जवाब देते हुए लिखा, 'ये शो उनके लिए नहीं था, लेकिन अमाल भाई साहब को कौन समझाए? चलिए बोर्डिंग स्कूल समझकर कुछ मस्ती करके वापस आ जाएंगे. अभी बहुत गाने पेंडिंग हैं.'

Obviously was never for it, but ab Amaal bhai sahab ko kaun samjhaye. Anyway, boarding school samajhke kuch masti karke aajaye wapas. Bahut gaane pending hai 🥲 https://t.co/ackYAq3iLd — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) August 25, 2025

एक यूजर ने लिखा, 'अमाल का खर्राटा झेलने के लिए अरमान आप पर गर्व है.' इस पर जवाब देते हुए अरमान ने लिखा, '

'इसीलिए मैंने दूसरों को बेस्ट ऑफ लक कहा'. वहीं जब एक यूजर ने अरमान से पूछा कि क्या वो बिग बॉस 19 देख रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया, 'सिर्फ ये देखने के लिए कि अमाल क्या मस्ती कर रहा है.'

