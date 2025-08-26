scorecardresearch
 

Feedback

'भाई साहब को कौन समझाए...', अमाल की 'बिग बॉस' में एंट्री, अरमान ने किया रिएक्ट

रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक के शामिल होने पर उनके भाई सिंगर अरमान मलिक ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बकायदा एक पोस्ट कर रिएक्शन दिया है. जानिए उन्होंने क्या कहा....

Advertisement
X
अमाल पर बोले भाई अरमान (Photo:X/@ArmaanMalik22/@AmaalMallik)
अमाल पर बोले भाई अरमान (Photo:X/@ArmaanMalik22/@AmaalMallik)

टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है. एंटरटनेमेंट की अलग-अलग फील्ड से 16 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं. जिसमें एक नाम सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का भी हैं. अब बिग बॉस में शामिल होने के उनके फैसले को लेकर उनके भाई अरमान मलिक का रिएक्शन आया है. इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि क्या वो उनके भाई के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं या नहीं? अरमान ने ट्विटर यानी X पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन शेयर किया.

अमाल पर क्या बोले भाई अरमान?
दरअसल एक यूजर ने अरमान मलिक के X अकाउंट पर पूछा कि अमाल के बिग बॉस में शामिल होने पर उनका क्या रिएक्शन था? इस पर अरमान ने जवाब देते हुए लिखा, 'ये शो उनके लिए नहीं था, लेकिन अमाल भाई साहब को कौन समझाए? चलिए बोर्डिंग स्कूल समझकर कुछ मस्ती करके वापस आ जाएंगे. अभी बहुत गाने पेंडिंग हैं.'  

एक यूजर ने लिखा, 'अमाल का खर्राटा झेलने के लिए अरमान आप पर गर्व है.' इस पर जवाब देते हुए अरमान ने लिखा, '
'इसीलिए मैंने दूसरों को बेस्ट ऑफ लक कहा'. वहीं जब एक यूजर ने अरमान से पूछा कि क्या वो बिग बॉस 19 देख रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया, 'सिर्फ ये देखने के लिए कि अमाल क्या मस्ती कर रहा है.'

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement



वहीं एक दूसरे ट्वीट में अरमान मलिक ने अपने भाई अमाल के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा,'जीत कर आना शेरखान.'

अमाल ने उड़ाई लोगों की नींद?
बिग बॉस के फैन पेज पर एक घर का वीडियो शेयर किया गया है. इसमें अमाल मलिक गहरी नींद में सोते हुए दिख रहे हैं और जोर से खर्राटे ले रहे हैं. उनके खर्राटों की आवाज से घर के बाकी कंटेंस्टेंट सो नहीं पाए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आगे देखना होगा कि बिग बॉस के घर में अमाल की जर्नी कैसी रहती है. घरवाले उनके खर्राटों का शोर बर्दाशत कर पाएंगे या नहीं.   

सम्बंधित ख़बरें

Armaan with Kritika and Payel (Photo: Facebook)
दो नहीं, 4 महिलाओं के पति हैं अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, मांगा वैधता का सबूत 
Armaan Malik with aashna shroff
पत्नी संग इस बात पर होती है Armaan Malik की लड़ाई! 
Youtuber Armaan Malik, kritika Malik
2 बीवियां-4 बच्चों पर मंडराया खतरा, यूट्यूबर ने की पिस्तौल रखने की मांग, नहीं मिली मदद 
अरमान मलिक
करोड़पति सिंगर ने दुल्हन संग किया डांस, मेहंदी में रोमांटिक हुआ कपल, Photos 
Armaan Malik
सिंगर अरमान मलिक ने गर्लफ्रेंड संग की इंटीमेट वेडिंग 
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement