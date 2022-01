एक्टर Siddharth को चेन्नई पुलिस ने भेजा समन, साइना नेहवाल को लेकर किया था आपत्तिजनक ट्वीट

एक्टर सिद्धार्थ अपने ट्वीट की वजह से खरी-खरी सुनने के बाद अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल को लेकर सिद्धार्थ ने एक ट्वीट किया था. इसी के सिलसिले में अब उन्हें चेन्नई पुलिस ने समन भेजा है. चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने गुरूवार को कहा कि सिद्धार्थ के खिलाफ उन्हें दो शिकायतें मिली हैं.

पुलिस कमिश्नर शंकर जीवल ने कहा, 'एक्टर सिद्धार्थ को साइना नेहवाल ट्वीट केस में समन भेजा गया है. हमें असल में दो शिकायतें मिली हैं. दूसरी वाली क्रिमिनल केस नहीं मानहानि की शिकायत है. हमें बस उनकी स्टेटमेंट चाहिए.' कमिश्नर ने यह भी कहा कि वह कोरोना की वजह से सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ की स्टेटमेंट कैसे ली जाए.

क्या था सिद्धार्थ का ट्वीट?

साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई लापरवाही पर ट्वीट किया था. इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सिद्धार्थ को खूब लताड़ा था. मामले के महिला आयोग जाने के बाद सिद्धार्थ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई.

He (actor Siddharth) said something about me first & then apologized. I don't even know why it went so viral. I was surprised to see myself trending on Twitter. Happy that Siddharth has apologized: Badminton player Saina Nehwal https://t.co/uKdfRPXMgn pic.twitter.com/Ls0qWVLJ8X